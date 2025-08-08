A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Plínio Valério conclui relatório da PEC 65 e deve entregar à CCJ na próxima semana

Desde o início da elaboração do relatório, Plínio manteve reuniões com representantes de todos os setores envolvidos.

Por Jonas Souza

08/08/2025 às 15:56

Notícias de Política – O senador Plínio Valério (PSDB-AM), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que garante autonomia orçamentária ao Banco Central, finalizou seu parecer e deve entregá-lo à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no próximo dia 15 de agosto.

PUBLICIDADE

Leia mais: Briga com tesoura em escola deixa aluna ferida e caso vai parar na polícia; vídeo

Desde o início da elaboração do relatório, Plínio manteve reuniões com representantes de todos os setores envolvidos, buscando construir um texto de consenso para facilitar a aprovação na CCJ, presidida pelo senador Otto Alencar (PSD-BA).

PUBLICIDADE

O parlamentar recebeu contribuições de servidores, sindicatos e membros do governo. No entanto, decidiu encerrar o prazo para recebimento de novas sugestões, após não ocorrer a reunião prevista com o autor da PEC, senador Vanderlan Cardoso (em licença), e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, marcada para a última terça-feira.

“Não preciso mais esperar. Temos um prazo curto para levar o relatório para aprovação na CCJ. Eu já sei tudo que o Banco Central precisa para se modernizar e sair das limitações orçamentárias. Vamos votar com todos os aprimoramentos que já foram feitos a partir das contribuições que já recebemos”, afirmou Plínio Valério.

A PEC 65 é vista como estratégica para ampliar a autonomia administrativa e financeira do Banco Central, permitindo mais agilidade na gestão e implementação de políticas monetárias.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Mulher espancada com 61 socos por ex-jogador de basquete mostra rosto pela 1ª vez após cirurgia

Juliana dos Santos segue tratamento para reduzir inchaços; agressor está preso por tentativa de feminicídio.

há 9 minutos

Política

Carlos Bolsonaro acusa Alexandre de Moraes de “estar decidido a matar” Jair Bolsonaro

Segundo ele, o ex-presidente “sobreviveu a sete cirurgias de emergência” e, desde então, seria alvo de uma “perseguição”.

há 14 minutos

Polícia

Polícia busca suspeitos de executar empresário com 15 tiros em Manaus

Crime ocorreu no bairro de Flores e chocou moradores pela violência; outros três envolvidos já foram presos.

há 28 minutos

Polícia

Homem acusado de roubos leva surra de populares no Amazonas; vídeo

Gravação mostra suspeito imobilizado e pedindo para que as agressões fossem interrrompidas.

há 37 minutos

Manaus

Mãe e madrasta vão a júri acusadas de torturar e matar menino de 4 anos em Manaus

A decisão foi tomada pelo juiz Fábio Lopes Alfaia.

há 55 minutos