Plínio Valério conclui relatório da PEC 65 e deve entregar à CCJ na próxima semana





Notícias de Política – O senador Plínio Valério (PSDB-AM), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que garante autonomia orçamentária ao Banco Central, finalizou seu parecer e deve entregá-lo à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no próximo dia 15 de agosto.

Desde o início da elaboração do relatório, Plínio manteve reuniões com representantes de todos os setores envolvidos, buscando construir um texto de consenso para facilitar a aprovação na CCJ, presidida pelo senador Otto Alencar (PSD-BA).

O parlamentar recebeu contribuições de servidores, sindicatos e membros do governo. No entanto, decidiu encerrar o prazo para recebimento de novas sugestões, após não ocorrer a reunião prevista com o autor da PEC, senador Vanderlan Cardoso (em licença), e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, marcada para a última terça-feira.

“Não preciso mais esperar. Temos um prazo curto para levar o relatório para aprovação na CCJ. Eu já sei tudo que o Banco Central precisa para se modernizar e sair das limitações orçamentárias. Vamos votar com todos os aprimoramentos que já foram feitos a partir das contribuições que já recebemos”, afirmou Plínio Valério.

A PEC 65 é vista como estratégica para ampliar a autonomia administrativa e financeira do Banco Central, permitindo mais agilidade na gestão e implementação de políticas monetárias.