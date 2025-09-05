A notícia que atravessa o Brasil!

Plínio Valério critica escolha do Pará para sediar COP30: “Torço para que seja um tremendo fracasso”

Senador do Amazonas declarou que a escolha do Pará para sediar o evento foi errada.

Por Bruno Pacheco

05/09/2025 às 09:04 - Atualizado em 05/09/2025 às 09:05

Notícias de Política – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou duramente a escolha de Belém (PA) como sede da COP30, marcada para 2025. Durante participação no programa Arena Oeste, da Revista Oeste, nesta quinta-feira, 4, o parlamentar afirmou que torce para que o evento seja um “tremendo fracasso” e acusou os organizadores de hipocrisia.

“A COP30 só vai trazer mais tarefa, mais dever de casa que os grandes países. Eles vão se reunir, ficar em hotel cinco estrelas, e trazem só dever de casa, só tarefa que eles vão nos trazer. A COP só serve pra isso. Mas escolheram o lugar errado, com todo respeito aos paraenses, tenho milhares de amigos paraenses, não tem nada a ver com o estado, mas quando expõe como está o estado do Pará para o que eles pregam, então há uma diferença muito grande. Então a COP30 vai ser um tremendo fracasso, e eu espero que seja um tremendo fracasso. Eu, como um bom brasileiro, torço para que seja um fracasso e meio”, declarou o senador.

Leia mais: Plínio Valério aponta desrespeito do governo Lula por publicar decreto para privatizar rios sem consultar o povo da Amazônia

Plínio também criticou o impacto ambiental da preparação da cidade para o evento:
“Os grandes países já perceberam a hipocrisia em que estão se metendo. Destruíram 13 km de floresta para ligar os hotéis da cidade à sede do evento e ninguém disse nada. Já a BR-319 a gente não pode nem asfaltar, porque dizem que vai derrubar uma árvore. Esse show de hipocrisia está chegando ao fim”, afirmou.

Comparação com o julgamento de Bolsonaro

Além da COP30, o senador amazonense também comentou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF), acusados de participação em uma trama golpista.

Plínio classificou o processo como político e disse esperar que o ministro Alexandre de Moraes saia “enfraquecido” após o julgamento.

“O Senado está no olho do furacão. Esse julgamento atinge todas as pessoas desse país, porque na realidade não é um julgamento, é torcida. Gostando ou não gostando do Bolsonaro, votando ou não votando nele, não podemos concordar com essa encenação. É o cúmulo da hipocrisia que está se passando. A gente está vendo coisas que pensava que não veria mais. E o ministro Alexandre de Moraes, eu espero que dessa vez ele saia enfraquecido”, afirmou o parlamentar.

“Eles estão tanto se achando que podem tudo que o país está despertando. Isso já está na contagem regressiva. A população como um todo perdeu o respeito pelo Supremo, que eu já perdi há muito tempo”, finalizou.

Assista a entrevista completa no link:

