Plínio Valério critica novo grupo de trabalho de Marina Silva sobre BR-319: “Pura manobra política”

Notícias de Política – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou duramente, nesta quinta-feira (24), a decisão da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, de criar um novo grupo de trabalho para discutir a viabilidade da pavimentação da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Para o parlamentar, a iniciativa é uma “manobra política” que tem por objetivo adiar novamente o início das obras.

Em uma publicação nas redes sociais, o senador declarou que o estudo de viabilidade já foi concluído em abril e contou com participação indígena, audiências públicas e critérios técnicos e ambientais bem definidos. Segundo ele, o novo grupo é um retrocesso.

“Denuncio a criação de mais um grupo de trabalho para a BR-319. Isso é pura manobra política. Criar outro grupo agora, às vésperas das eleições, é só mais uma forma de adiar as obras e enganar o povo do Amazonas. Exijo respeito a quem represento em Brasília. Meu compromisso segue firme com a verdade e com a nossa BR-319”, escreveu o senador.

Em vídeo publicado também nas redes, Plínio Valério reforçou as críticas e disse que a nova medida ignora completamente os avanços já alcançados com o estudo existente.

“Esse estudo já existe. O Ministério da Infraestrutura, com o ministro Renan Filho, o Ibama, a Funai, o Ministério do Meio Ambiente… todos participaram. Chegaram à conclusão de que a BR-319 é viável econômica e ambientalmente, guardadas as restrições. Está tudo lá. Agora vem a ministra Marina Silva dizer que vão começar do zero. Isso é balela”, afirmou.