Plínio Valério denuncia possível privatização dos rios da Amazônia em discurso no Senado

Notícias de Política – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a denunciar, nesta terça-feira (23), no plenário do Senado, o risco de privatização dos rios da Amazônia, medida que, segundo ele, poderá impactar gravemente a vida da população ribeirinha.

Durante o discurso, o parlamentar lembrou que, ao contrário de outras regiões do Brasil, os rios são as principais vias de transporte no Amazonas, substituindo estradas que não existem na maior parte do estado. “Na Amazônia, nós não trafegamos, nós navegamos. Os rios são nossas estradas, que nos libertam e nos levam a outro lugar. Agora, imaginem se formos obrigados a navegar em um rio privatizado”, alertou.

Plínio destacou ainda a vulnerabilidade socioeconômica da região. “Eu sou de um estado em que 60% da população vive abaixo da linha da pobreza. Um estado maior do que todo o Nordeste junto, que tem todo tipo de minério, mas continua sendo negligenciado”, disse.

O senador também chamou atenção para o isolamento da capital amazonense. “Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes, não tem uma estrada que a ligue ao resto do Brasil. Via terrestre não nos permite essa ligação. Por isso, os rios são vitais para nossa sobrevivência e para a economia”, reforçou.

Plínio afirmou que sua missão como senador é denunciar injustiças e defender os interesses da população do Amazonas: “Agradeço a Deus, de manhã, de tarde e de noite, por ter me tornado senador da República. Aqui eu posso extravasar, falar, mostrar, denunciar, exigir que nos tratem com decência. Minha missão é defender o estado que me elegeu”.