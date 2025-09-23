A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Plínio Valério denuncia possível privatização dos rios da Amazônia em discurso no Senado

Durante o discurso, o parlamentar lembrou que, ao contrário de outras regiões do Brasil, os rios são as principais vias de transporte no Amazonas.

Por Jonas Souza

23/09/2025 às 19:09

Ver resumo

Notícias de Política – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a denunciar, nesta terça-feira (23), no plenário do Senado, o risco de privatização dos rios da Amazônia, medida que, segundo ele, poderá impactar gravemente a vida da população ribeirinha.

PUBLICIDADE

Leia mais: Educação indígena em Envira vira alvo de investigação do MPF

Durante o discurso, o parlamentar lembrou que, ao contrário de outras regiões do Brasil, os rios são as principais vias de transporte no Amazonas, substituindo estradas que não existem na maior parte do estado. “Na Amazônia, nós não trafegamos, nós navegamos. Os rios são nossas estradas, que nos libertam e nos levam a outro lugar. Agora, imaginem se formos obrigados a navegar em um rio privatizado”, alertou.

PUBLICIDADE

Plínio destacou ainda a vulnerabilidade socioeconômica da região. “Eu sou de um estado em que 60% da população vive abaixo da linha da pobreza. Um estado maior do que todo o Nordeste junto, que tem todo tipo de minério, mas continua sendo negligenciado”, disse.

O senador também chamou atenção para o isolamento da capital amazonense. “Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes, não tem uma estrada que a ligue ao resto do Brasil. Via terrestre não nos permite essa ligação. Por isso, os rios são vitais para nossa sobrevivência e para a economia”, reforçou.

Plínio afirmou que sua missão como senador é denunciar injustiças e defender os interesses da população do Amazonas: “Agradeço a Deus, de manhã, de tarde e de noite, por ter me tornado senador da República. Aqui eu posso extravasar, falar, mostrar, denunciar, exigir que nos tratem com decência. Minha missão é defender o estado que me elegeu”.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Manaus

UPA José Rodrigues busca familiares de paciente conhecido como “Ceará” em Manaus

Homem foi socorrido em via pública, não porta documentos e não consegue responder com clareza.

há 2 minutos

Brasil

Carro invade calçada e passa de raspão quase atropelando homem; assista

Câmeras registraram o instante em que o veículo invadiu a calçada.

há 22 minutos

Manaus

Secretaria de Educação convoca 91 candidatos aprovados no PSS para Manaus

Etapas ocorrem em formato virtual (24/09) e presencial (25/09).

há 44 minutos

Política

Plínio Valério alerta para risco de privatização do Rio Madeira e denuncia operações abusivas da PF

O senador anunciou que irá acompanhar uma diligência da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado em Humaitá e Manicoré.

há 48 minutos

Brasil

Justiça nega habeas corpus e mantém prisão de Hytalo Santos e “Euro”

O julgamento foi unânime.

há 1 hora