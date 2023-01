Plínio Valério e Alberto Neto são contra intervenção no DF e dizem que decreto de Lula é inconstitucional

Redação AM POST*

Dos 11 parlamentares da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) e o senador Plínio Valério (PSDB), fizeram declaração de voto contrário à medida do presidente da República, Lula da Silva (PT) de realizar intervenção federal no Distrito Federal.

O projeto de decreto legislativo 1/2023, sobre a intervenção na segurança do Distrito Federal, foi aprovado simbolicamente – sem votação nominal – na Câmara dos Deputados e no Senado. A medida foi em decorrência das ações de vandalismo que aconteceram no último domingo (8), quando milhares de manifestantes depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Fui contrário à intervenção federal, no Distrito Federal, porque não há necessidade desse ato, visto que as forças de segurança do DF podem muito bem fazer uma cooperação com o governo federal, não uma intervenção. E essa cooperação tem condições de restabelecer a ordem pública”, disse Alberto Neto em entrevista ao site BNC.

Nas redes sociais, Plínio Valério disse que manifestou voto contrário porque o ato de intervir no DF é inconstitucional. O senador do Amazonas destacou ainda que é contra qualquer tipo de violência e que bandido deve ser tratado como tal e merece cadeia.

“Aos brasileiros , especial aos amazonenses explico pq votei contra a intervenção no DF. É inconstitucional . E colocaram como interventor pessoa sem nenhuma experiência em segurança . Abomino os atos de violência, mas sou contra perseguição de inocentes q estão sem água e comida”, disse.

