Plínio Valério e Damares Alves iniciam diligência em Humaitá e Manicoré para apurar abusos da Polícia Federal

Notícias de Política – A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) iniciou nesta quinta-feira (25/9) diligência nos municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas, para investigar denúncias de violações de direitos humanos durante operação da Polícia Federal (PF) realizada na semana passada. Segundo relatos, a ação teria resultado na queima de balsas de garimpeiros familiares e provocado pânico entre moradores locais.

O requerimento da diligência foi apresentado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM) e contou com o apoio da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), presidente da CDH, que se deslocou de Brasília para acompanhar os trabalhos. A comitiva partiu de Manaus nesta quinta-feira à tarde, iniciando as visitas em Humaitá e seguindo para Manicoré ainda no mesmo dia.

Para o senador Plínio Valério, a presença da presidente da CDH é fundamental para dar efetividade à investigação. “Isso é importante: a presença da Damares como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos aqui como senadores, como políticos, mas também como cidadãos. O que fizeram foi uma atrocidade. Denunciar da tribuna não é o bastante, pedir informação à autoridade não é o bastante. O importante é vir, ver o que acontece e fazer o relatório”, declarou.

Valério também criticou a forma como a operação foi conduzida, apontando desproporcionalidade e risco para famílias ribeirinhas e crianças. “Tudo isso foi muito grave. As imagens são estarrecedoras. Bombas, explosões, uma cidade em pânico. Trabalhadores que vivem do pouco que conseguem extrair sendo tratados como criminosos. Isso não pode se repetir”, completou.

A senadora Damares Alves informou que recebeu relatos preliminares de conselheiros tutelares de Humaitá e Manicoré sobre possíveis violação de direitos de crianças e adolescentes durante a operação. “Hoje de manhã me reuni com conselheiros tutelares das duas cidades, que estão em treinamento aqui em Manaus. Eles relataram fatos terríveis. Não respeitaram os direitos das crianças, dos adolescentes e de outros cidadãos. Vamos a campo para levantar todos os abusos, elaborar um relatório da comissão e encaminhá-lo inclusive a organismos internacionais”, disse.

A diligência seguirá até sexta-feira (26/9), quando a comitiva deve concluir o levantamento das informações e iniciar a elaboração do relatório oficial da CDH sobre os abusos denunciados.