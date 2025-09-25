A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Plínio Valério e Damares Alves iniciam diligência em Humaitá e Manicoré para apurar abusos da Polícia Federal

Para o senador Plínio Valério, a presença da presidente da CDH é fundamental para dar efetividade à investigação.

Por Jonas Souza

25/09/2025 às 16:05 - Atualizado em 25/09/2025 às 16:07

Ver resumo

Notícias de Política – A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) iniciou nesta quinta-feira (25/9) diligência nos municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas, para investigar denúncias de violações de direitos humanos durante operação da Polícia Federal (PF) realizada na semana passada. Segundo relatos, a ação teria resultado na queima de balsas de garimpeiros familiares e provocado pânico entre moradores locais.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeitura de Urucurituba implanta ponto eletrônico biométrico após denúncias no MP-AM

O requerimento da diligência foi apresentado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM) e contou com o apoio da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), presidente da CDH, que se deslocou de Brasília para acompanhar os trabalhos. A comitiva partiu de Manaus nesta quinta-feira à tarde, iniciando as visitas em Humaitá e seguindo para Manicoré ainda no mesmo dia.

PUBLICIDADE

Para o senador Plínio Valério, a presença da presidente da CDH é fundamental para dar efetividade à investigação. “Isso é importante: a presença da Damares como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos aqui como senadores, como políticos, mas também como cidadãos. O que fizeram foi uma atrocidade. Denunciar da tribuna não é o bastante, pedir informação à autoridade não é o bastante. O importante é vir, ver o que acontece e fazer o relatório”, declarou.

Valério também criticou a forma como a operação foi conduzida, apontando desproporcionalidade e risco para famílias ribeirinhas e crianças. “Tudo isso foi muito grave. As imagens são estarrecedoras. Bombas, explosões, uma cidade em pânico. Trabalhadores que vivem do pouco que conseguem extrair sendo tratados como criminosos. Isso não pode se repetir”, completou.

A senadora Damares Alves informou que recebeu relatos preliminares de conselheiros tutelares de Humaitá e Manicoré sobre possíveis violação de direitos de crianças e adolescentes durante a operação. “Hoje de manhã me reuni com conselheiros tutelares das duas cidades, que estão em treinamento aqui em Manaus. Eles relataram fatos terríveis. Não respeitaram os direitos das crianças, dos adolescentes e de outros cidadãos. Vamos a campo para levantar todos os abusos, elaborar um relatório da comissão e encaminhá-lo inclusive a organismos internacionais”, disse.

A diligência seguirá até sexta-feira (26/9), quando a comitiva deve concluir o levantamento das informações e iniciar a elaboração do relatório oficial da CDH sobre os abusos denunciados.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

MP-AM recorre da decisão de juiz que absolveu vereador Salazar em caso de homicídio e pede júri popular em Manaus

Parlamentar da Câmara de Manaus foi acusado em crime de 2019; defesa havia conseguido absolvição sumária.

há 8 minutos

Amazonas

Prefeitura de Urucurituba implanta ponto eletrônico biométrico após denúncias no MP-AM

A ação foi motivada por denúncias de que servidores municipais, incluindo uma chefe de gabinete não estariam comparecendo.

há 17 minutos

Amazonas

Prefeito Semeid Bermeguy fecha contrato milionário para construção de escolas de madeira em Benjamin Constant

Este é mais um contrato milionário firmado pela atual gestão de Semeid Bermeguy em 2025.

há 24 minutos

Esporte

Gustavo Gómez mostra olho inchado após pancada na Libertadores

Após pancada no rosto e exames sem fratura, capitão do Palmeiras é dúvida para enfrentar o Bahia.

há 34 minutos

Amazonas

UEA participa da Feira Norte do Estudante 2025 com programação interativa em saúde, arte e tecnologia

A UEA apresentará projetos diversificados, incluindo atividades interativas de meteorologia com desenhos animados e apresentações artísticas.

há 34 minutos