A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Plínio Valério entrega relatório final da PEC 65 com emenda que blinda o Pix de taxações e ingerências externas

O texto também veda a concessão ou transferência da operação a qualquer outro ente público ou privado.

Por Jonas Souza

14/08/2025 às 14:38

Ver resumo

Notícias de Política – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) entrega nesta quarta-feira (14/08) o relatório final da PEC 65, que concede autonomia orçamentária, fiscal e financeira ao Banco Central. O parecer traz como principal novidade uma emenda de sua autoria que blinda o Pix contra possíveis taxações e ingerências políticas ou internacionais. A proposta estabelece que a competência exclusiva para prover e operar a infraestrutura do Pix será do Banco Central, garantindo a gratuidade para pessoas físicas, acesso não discriminatório, eficiência operacional, segurança e combate a fraudes. O texto também veda a concessão ou transferência da operação a qualquer outro ente público ou privado.

PUBLICIDADE

Leia mais: Ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia, e empresa Amazon Best viram alvo de investigação do MPC por supostas irregularidades em contratos

Plínio ressaltou que a medida busca proteger o sistema de pagamentos instantâneos de ameaças internas e externas, citando como exemplo recentes discussões sobre taxar transações e menções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre possíveis impactos do Pix em empresas americanas. “O Banco Central é um boeing com orçamento de teco-teco. Estamos blindando o Pix internamente e impedindo que ele seja transferido para outra instituição. Isso também protege contra injunções internacionais. O Pix faz parte da vida do brasileiro e não vai poder ser taxado”, afirmou o senador.

PUBLICIDADE

A PEC 65 é de autoria do senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e está sob relatoria de Plínio há dois anos. A votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) está prevista para a próxima quarta-feira, 20 de agosto, conforme garantiu o presidente do colegiado, senador Otto Alencar (PSD-BA).

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Veja Mais

Ex-prefeito de Eirunepé Raylan Barroso é investigado por irregularidades em contrato

Ação aponta possível antieconomicidade em licitação e pede suspensão de contrato firmado por antiga gestão municipal.

há 6 minutos

Polícia

Motoboy é agredido após desentendimento com proprietário de padaria em Manaus; assista

Polícia investiga versão de entregador e de comerciantes após confusão no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus.

há 15 minutos

Amazonas

Wilson Lima destaca avanços em segurança pública e estratégia integrada durante Fórum Brasileiro em Manaus

Entre os avanços, o governador destacou a realização do primeiro concurso público para as forças de segurança em 11 anos.

há 16 minutos

Política

Lula acusa Eduardo Bolsonaro de traição e pede cassação de seu mandato

Além disso, Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando-o de “ignorante e chucro”.

há 30 minutos

Manaus

Veja como ficou casa após incêndio causado por curto-circuito em ventilador de Manaus

Curto-circuito teria provocado as chamas que deixaram cinco pessoas desabrigadas na zona Oeste de Manaus.

há 34 minutos