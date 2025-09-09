A notícia que atravessa o Brasil!

“Podem cair bombas em Manaus”, diz Presidente da Colômbia sobre ataque dos EUA contra Venezuela

Gustavo Petro citou a denúncia de que militares americanos teriam lançado mísseis contra uma embarcação civil na região do Caribe.

Por Bruno Pacheco

09/09/2025 às 14:30

(Reprodução/CanalGov)

Notícias de Manaus – Durante evento em Manaus nesta terça-feira (9), o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fez duras críticas aos Estados Unidos após a denúncia de que militares americanos teriam lançado mísseis contra uma embarcação civil na região do Caribe, resultando em mortes. O episódio ainda gera controvérsia, já que não está confirmado se a lancha atingida era venezuelana ou de Trinidad e Tobago.

Em discurso ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outras autoridades latino-americanas, Petro classificou a ação como “assassinato” e alertou para os riscos de escalada da violência na região.

“Não podemos defender um governo que esteja ao lado dos genocidas, senão as bombas vão cair sobre nós. Estou dizendo, presidente Lula, caiu míssil sobre uma lancha civil venezuelana, ou de Trinidad e Tobago, ainda não está claro, mas houve mortos, pessoas civis sem armas. Eles estavam levando cocaína? Não sabemos. Foram alvejados em água de Trinidad e Tobago. Isso é um assassinato”, afirmou.

Leia mais: Trump publica vídeo de operação militar dos EUA que deixou 11 mortos em barco venezuelano

O presidente colombiano disse ainda que a América Latina precisa reagir diante do episódio e não aceitar passivamente ataques em seu território.

“A América Latina é dona do Caribe e ela vai ter que suportar isso e ficar calada? Podem cair bombas em Manaus, Rio de Janeiro, Bogotá e outras cidades. Então, nós vamos ficar calados agora e essas bombas matarem nossas crianças ou nós vamos parar e nos unir?”, questionou Petro.

Confira:

