Polícia prende dupla suspeita de matar homem acusado de estuprar criança no Amazonas

Notícias de Polícia – Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) nesta quinta-feira (18), em Envira, município localizado a 1.208 quilômetros de Manaus. Eles são apontados como responsáveis pelo homicídio qualificado de um homem de 33 anos. As prisões ocorreram em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.

Segundo o delegado Henrique Maciel, o crime aconteceu no dia 10 de agosto. A motivação estaria ligada a um vídeo que circulou entre integrantes de uma organização criminosa, no qual a vítima aparecia supostamente abusando sexualmente de uma criança.

“No dia do crime, os autores já haviam combinado de procurar a vítima, que trabalhava com o pai em uma casa vizinha. Um deles o chamou e, ao atendê-lo, o homem não foi mais visto por seus familiares”, explicou o delegado.

O corpo foi encontrado na madrugada do dia 11 de agosto, em uma área de mata no bairro Santa Rita. Inicialmente, a Justiça autorizou a prisão temporária dos suspeitos, mas, após o vencimento do prazo, a Polícia Civil pediu a conversão para prisão preventiva, que foi deferida e cumprida nesta quinta-feira.

Os investigados responderão por homicídio qualificado e organização criminosa, permanecendo à disposição da Justiça.