Política externa de Lula é criticada pelo The Washington Post

Redação AM POST

O jornal norte-americano The Washington Post criticou a política externa brasileira, em artigo publicado nessa quinta-feira (13/4). Segundo o tabloide, os Estados Unidos esperavam que Lula (PT) fosse um parceiro para o Ocidente após a vitória nas eleições sobre Jair Bolsonaro (PL), mas afirmou que o presidente brasileiro parece ter “seus próprios planos”.

Alguns episódios envolvendo o presidente brasileiro foram citados pelo jornal, como o posicionamento do Brasil em relação à guerra na Ucrânia, os navios do Irã no Rio de Janeiro, a visita de Celso Amorim a Nicolás Maduro e Vladimir Putin, além do bloco dos Brics, que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.

“A vitória eleitoral de Lula no ano passado sobre Jair Bolsonaro, o ex-militar admirador da ditadura que se aliou ao presidente Donald Trump e à direita global, aumentou o otimismo de que o país mais populoso da América Latina poderia ser um parceiro na promoção de normas democráticas no Hemisfério Ocidente e além”, disse o artigo.

O posicionamento de Lula em relação aos Estados Unidos, e o pragmatismo na política externa proposta pelo Itamaraty, também foram alvos de críticas.

“Lula está lembrando ao mundo sua abordagem da política externa – que, de acordo com seu primeiro mandato, prioriza o pragmatismo e o diálogo, e mostra pouca preocupação se antagoniza Washington ou o Ocidente”, afirmou a publicação.

Lula na China

As críticas a Lula acontecem no momento em que o presidente do país visita seu homólogo, o chinês Xi Jinping, na China.

Além do encontro com o presidente chinês, descrito pelo jornal como alguém que tenta “derrubar a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos”, outros pontos da visita de Lula a China foram criticados pelo jornal.

*Com informação Métropoles