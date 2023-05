Políticos bolsonaristas criticam vinda de Maduro ao Brasil; confira

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou em Brasília na noite desse domingo (28), acompanhado da esposa Cilia Flores, para participar, nesta terça-feira (30), do encontro de presidentes de países da América do Sul. A presença dele no Brasil gerou revolta em políticos bolsonaritas que se manifestaram nas redes sociais.

Vale lembrar que em 2019, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) editou portaria proibia a entrada do ditador venezuelano no Brasil. A portaria foi revogada após a eleição de Lula.

Ao ser eleito, Lula disse que uma das prioridades de sua agenda externa seria retomar relações com Maduro, membro do Foro de São Paulo (hoje chamado Grupo de Puebla).

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) postou que Lula demonstra sua falta de compromisso ao receber Maduro. “Um ditador acusado de crimes contra a humanidade, como assassinatos, tortura, agressões, violência sexual e desaparecimentos” – disse Flávio.

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara, reagiu com as críticas do apoio do governo a uma ditadura comunista.

“Maduro chega ao Brasil. Esse é o maior símbolo desse governo. O retrocesso, a ode ao totalitarismo e o desprezo pelas vítimas do regime venezuelano. Tudo pelo projeto de poder. Ampliando relações com países que nada trazem de benéfico ao Brasil, apenas fortalecem a ditadura comunista” – disse Jordy.

O senador Sergio Moro (União-PR) chamou o presidente da Venezuela de ‘ditador sul-americano’ e disse que o encontro será um “sinal negativo” para o governo Lula. Em sua passagem pelo governo Bolsonaro (PL), Moro, enquanto ministro da Justiça, foi um dos responsáveis por proibir a entrada do presidente venezuelano no país.

“O Brasil voltou a receber com honras de Estado ditadores sul-americanos, desta vez Maduro. Outro sinal negativo para a comunidade internacional pelo Governo Lula. Será cobrado do ditador o restabelecimento da democracia e dos direitos humanos na Venezuela?”, criticou o senador em suas redes sociais.

A deputada Bia Kicis (PL-DF) se manifestou logo nas redes, ainda na noite de domingo. “Era o que faltava. Maduro chega a Brasília. O ditador da Venezuela em solo brasileiro, muita degradação moral e humilhação para o povo brasileiro” – afirmou.

Gustavo Gayer (PL-GO) também criticou. “Agora sim o estado democrático no Brasil está ‘Maduro’”.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também se manifestou sobre Maduro no Brasil. “Que dia triste”.

Redação AM POST*