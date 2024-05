Políticos da direita visitam Bolsonaro em hospital de Manaus, exceto Menezes

Grandes nomes da direita fizeram questão de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro durante sua internação em Manaus, onde foi diagnosticado com estado grave de erisipela nas pernas. No entanto, o que chamou atenção foi a ausência do Coronel Menezes (PP). Ele não compareceu ao hospital Santa Júlia, onde o ex-presidente estava sendo tratado.

O motivo da estranheza é que Menezes é compadre de Bolsonaro e sempre deixou bem claro o laço de amizade entre eles. A assessoria do pré-candidato a vereador de Manaus disse que ele está viajando por isso não visitou o ex-presidente, porém o coronel desejou melhoras para amigo em uma publicação no Instagram.

Quem também não visitou Bolsonaro foi a deputada estadual Débora Menezes, filha de Coronel Menezes. Vale lembrar que durante a carreata do ex-presidente, na sexta-feira (3), a parlamentar protagonizou uma cena que ganhou grande repercussão. Em vídeos divulgados nas redes sociais, ela aparece agachada para poder ficar perto de Bolsonaro.

Dentre os políticos que fizeram questão de visitar Bolsonaro, destaca-se o governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), que compartilhou o momento em suas redes sociais e relatou que Bolsonaro estava de bom humor, mesmo estando internado e o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

Nas redes sociais, Wilson publicou uma foto com o ex-presidente no hospital. “Visitei, há pouco, o presidente Jair Bolsonaro, que veio cumprir agenda em Manaus e precisou ser internado para dar atenção à saúde. Deixei nossa equipe à disposição para ajudar no que for necessário. Ele afirmou que está bem e daqui a pouco já está 100%!”, publicou o governador.

Outros parlamentares, como o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) e o vereador Capitão Carpê, também estiveram ao lado de Bolsonaro no hospital, registrando o momento e manifestando apoio.

Transferência

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido na tarde desta segunda-feira (6) do hospital Santa Júlia, em Manaus, para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo.