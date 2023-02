Políticos do AM lamentam morte de Amazonino Mendes; veja homenagens

Redação AM POST*

Vários políticos do Amazonas se manifestaram nas redes sociais para lamentar a morte do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, de 83 anos, ocorrida neste domingo (12) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado.

Filiado ao Cidadania, Mendes disputou sua última eleição em outubro do ano passado, quando tentou voltar ao cargo de governador do estado pela quinta vez.

Já visível abatido pelas lutas ao longo da vida, com a saúde debilitada, Amazonino enfrentou o processo eleitoral como um guerreiro. Percorreu bairros, reuniu com aliados e lideranças, expôs seu amor pelo Amazonas e o desejo de cuidar do povo.

Ele, que foi senador pelo Amazonas de 1991 a 1992, período no qual ele defendeu os interesses do Estado frente ao Brasil. Na época, ele foi eleito com a maior votação proporcional do Brasil.

Mas, foi como prefeito da capital amazonense e como governador que sua trajetória política se consolidou.

Veja a repercussão nas redes sociais:

