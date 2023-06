Líderes políticos alinhados a Bolsonaro no Amazonas unem esforços em uma campanha de arrecadação de recursos para oferecer suporte ao ex-presidente. A iniciativa, conhecida como “vaquinha”, inclui a opção de doações por meio do Pix e já conta com a adesão de Coronel Menezes (PL), um fervoroso apoiador de Bolsonaro e possível candidato à Prefeitura de Manaus nas eleições de 2024.

Bolsonaro tem enfrentado questões legais, incluindo acusações de propaganda irregular contra o então candidato à Presidência, Lula (PT), resultando em uma multa de 90 mil reais. Além disso, houve o bloqueio de 87,4 mil reais em sua conta por decisão judicial.

Os apoiadores alegam que o ex-presidente está sendo alvo de perseguição tanto pelo atual governo quanto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em suas publicações nas redes sociais, ao solicitar doações via Pix, os apoiadores argumentam que Bolsonaro está enfrentando “multas judiciais abusivas” e que, devido ao bloqueio de sua conta, ele não tem como pagá-las.

Coronel Menezes, que foi derrotado nas eleições para o Senado Federal em 2022 e agora se apresenta como “o representante do capitão” no estado, afirmou que “Bolsonaro tem sido vítima de uma verdadeira perseguição”. Ele conclama: “Contribua com sua doação, eu já fiz a minha parte”. Seguindo a mesma linha, a deputada estadual Débora Menezes (PL), filha de Coronel Menezes, também utilizou as redes sociais para pedir doações via Pix a Bolsonaro, fazendo referência a Lula como “ex-presidiário”. Ela acrescentou: “Qualquer quantia é bem-vinda e a transferência deve ser feita para a chave Pix”. A deputada já doou um valor de R$ 2 mil.

Outro possível candidato à prefeitura de Manaus, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), também recorreu ao Instagram para fazer um apelo, solicitando ajuda e ressaltando que “qualquer valor contribui”. O parlamentar defende pautas de direita e é membro do mesmo partido de Bolsonaro. Em suas redes sociais e na Câmara dos Deputados, ele se opõe e critica o governo de Lula.