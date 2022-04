Praciano defende decreto de Bolsonaro e cobra Omar que é candidato de Lula ao Senado: “Cadê a tua Amazônia Rural?”

Redação AM POST

O pré-candidato a deputado estadual, Francisco Praciano (PT), se posicionou contra discurso dos políticos do Amazonas em especial do senador Omar Aziz(PSD), que é candidato do ex-presidente Lula (PT) ao Senado e lidera a bancada do Amazonas no Congresso Nacional, ao dizer em vídeo divulgado nas redes sociais que os efeitos do decreto do presidente Jair Bolsonaro de redução do IPI devem ser combatidos, mas que o impacto “não será tão grande, porque as vantagens comparativas permanecem altas, idênticas às vantagens anteriores ao decreto”.

“Esse decreto não acaba com a Zona Franca”, afirmou, em contraste à maioria dos políticos e representantes tanto da indústria quanto de trabalhadores.

Praciano também aproveitou a fala para cobrar o Omar e outros governantes do Amazonas por não desenvolverem uma economia alternativa. “O que nos ofereceram foram programas eleitoreiros. Amazonino (Mendes), cadê teu terceiro ciclo? (Eduardo) Braga, cadê tua Zona Franca Verde? Arthur (Neto), cadê a tua ridícula cidade flutuante que iria substituiria a Zona Franca? Omar (Aziz), cadê a tua Amazônia Rural?”, disse, citando ex-governadores que são pré-candidatos ao governo ou Senado.