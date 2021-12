Praciano diz que quer disputar vaga ao Senado em 2022 mas Omar Aziz é empecilho: “PT nacional não aceita”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-deputado federal Francisco Praciano (PT), revelou intenção de disputar as eleições de 2022 mas somente para os cargos de senador ou governador. Porém, quanto a primeira opção o petista enfrenta uma barreira grande uma vez que seu partido está selando aliança para apoiar reeleição do senador Omar Aziz (PSD) no próximo pleito.

De acordo com interlocutores, o PT não terá nenhum candidato ao senado pela legenda em 2022 no Amazonas, o que favorece um apoio direto de Lula a Omar Aziz, que já assume posição de embate com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), principal adversário político de Lula na próxima eleição.

No entanto, Praciano criticou a aliança entre Omar e Lula. “Quero uma candidatura ao Senado ou Governo, gostaria de participar da campanha para ajudar o Lula, mas o PT nacional não aceita. E eu não aceito a aliança com Omar”, declarou ele a Coluna Sim e Não do jornal A Crítica.