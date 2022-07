Pré-candidata a deputada federal promete aumento peniano no SUS

Redação AM POST

Uma pré-candidata a deputada federal em São Paulo, conhecida como Juju Ferrari, diz que uma das suas propostas caso seja eleita é que as cirurgias de aumento peniano sejam feitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A candidata, que é influencer e Musa do Botafogo, disse que a ideia partiu de vários seguidores que sempre fazem esse pedido nas redes sociais.

Segundo Juju, a iniciativa será batizada de “Pirocão para o Povo”. Nas redes sociais, ela já começou a fazer campanha e apresentou a proposta como um de seus futuros projetos.

“Gente, além de tudo que uma deputada tem que fazer, quero vir com o projeto do ‘Pirocão para o Povo’. Todos os meus seguidores pedem: ‘Juju, quero aumentar, é caro’. O SUS tem que dar para vocês”, afirmou nos stories do Instagram na última quarta-feira (22)

Ela explicou mais detalhes da proposta e disse que, no projeto, a cirurgia será coberta pelo SUS apenas para casos com recomendação médica. “Vai recuperar a autoestima de muitos por aí. Saúde sexual é importante, e vou dar atenção a isso. Depois que falei sobre esse projeto, recebi várias mensagens de apoio. Até as mulheres gostaram da ideia”, afirma.

Ela diz que problemas sexuais são tão importantes quanto quaisquer outros e que muitas pessoas passam por isso. “Não é só estética. É questão de saúde. O povo já tem tanto problema no dia-a-dia. Não dá para ter problema na cama também. Quem precisa tem que fazer, e o SUS tem que pagar. Não tenho medo de sofrer preconceito por aí, estou bem focada e muito decidida na política. Vou ousar nas propostas”, declara a influencer.

Uma cirurgia de aumento peniano pode custar cerca de R$ 25 mil. O procedimento aumenta o tamanho do órgão entre dois a cinco centímetros, e o diâmetro do pênis é ampliado em cerca de 30%.