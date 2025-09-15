Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo fala sobre respeito e diferenças ao comentar morte de Charlie Kirk

Notícias de Política – O assassinato do influenciador conservador norte-americano Charlie Kirk gerou repercussão internacional na última semana. No Brasil, a pré-candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal (PL), Professora Maria do Carmo, comentou o caso nesta segunda-feira (15/09), destacando a importância do respeito às diferenças e da convivência democrática.

Segundo Maria do Carmo, o episódio não expõe apenas a brutalidade do crime, mas também a forma como parte da sociedade reagiu. Vídeos e comentários de opositores de esquerda comemorando a morte do ativista ganharam destaque, gerando debates sobre os limites do discurso político e a defesa da pluralidade.

“Respeitar a divergência é entender que diferença não é defeito, é combustível. Até dentro de nós mesmos existem vozes em conflito — se é assim por dentro, por que seria diferente entre as pessoas?”, afirmou.

A pré-candidata criticou a ideia de que silenciar opiniões divergentes traria harmonia:

“Não traz. Silêncio forçado é violência disfarçada. O verdadeiro respeito nasce quando deixamos o outro falar, mesmo que isso mexa com nossas certezas.”

Reflexão sobre democracia

Professora universitária, mestre e doutora em Direito, Maria do Carmo destacou que o debate de ideias é natural em ambientes acadêmicos, mas tem sido substituído por cancelamentos e rótulos. Para ela, a polarização empobrece a convivência democrática.

“A divergência incomoda, mas também promete. Ela mostra que a vida nunca é nota única, e sim coral — cheio de vozes que, quando respeitadas, podem criar algo maior do que qualquer solo isolado”, disse.

Compromisso político

Ao relacionar o episódio com sua proposta de governo, Maria do Carmo afirmou que governar o Amazonas exige ouvir e dialogar: