A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo fala sobre respeito e diferenças ao comentar morte de Charlie Kirk

Segundo Maria do Carmo, o episódio não expõe apenas a brutalidade do crime, mas também a forma como parte da sociedade reagiu.

Por Jonas Souza

15/09/2025 às 16:36

Ver resumo

Notícias de Política – O assassinato do influenciador conservador norte-americano Charlie Kirk gerou repercussão internacional na última semana. No Brasil, a pré-candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal (PL), Professora Maria do Carmo, comentou o caso nesta segunda-feira (15/09), destacando a importância do respeito às diferenças e da convivência democrática.

PUBLICIDADE

Leia mais: Carlos Bolsonaro diz que ex-presidente Jair Bolsonaro investiga possibilidade de câncer após retirada de lesões de pele

Segundo Maria do Carmo, o episódio não expõe apenas a brutalidade do crime, mas também a forma como parte da sociedade reagiu. Vídeos e comentários de opositores de esquerda comemorando a morte do ativista ganharam destaque, gerando debates sobre os limites do discurso político e a defesa da pluralidade.

PUBLICIDADE

“Respeitar a divergência é entender que diferença não é defeito, é combustível. Até dentro de nós mesmos existem vozes em conflito — se é assim por dentro, por que seria diferente entre as pessoas?”, afirmou.

A pré-candidata criticou a ideia de que silenciar opiniões divergentes traria harmonia:

“Não traz. Silêncio forçado é violência disfarçada. O verdadeiro respeito nasce quando deixamos o outro falar, mesmo que isso mexa com nossas certezas.”

Reflexão sobre democracia

Professora universitária, mestre e doutora em Direito, Maria do Carmo destacou que o debate de ideias é natural em ambientes acadêmicos, mas tem sido substituído por cancelamentos e rótulos. Para ela, a polarização empobrece a convivência democrática.

“A divergência incomoda, mas também promete. Ela mostra que a vida nunca é nota única, e sim coral — cheio de vozes que, quando respeitadas, podem criar algo maior do que qualquer solo isolado”, disse.

Compromisso político

Ao relacionar o episódio com sua proposta de governo, Maria do Carmo afirmou que governar o Amazonas exige ouvir e dialogar:

“Esse episódio nos lembra que respeitar as diferenças não é só questão de convivência, mas de responsabilidade pública. Eu acredito que governar o Amazonas é justamente isso: ouvir, dialogar e transformar a diversidade de vozes do nosso povo em força para construir um futuro mais justo e democrático.”

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Mundo

Trump confirma novo ataque a barco no Caribe que resultou na morte de “narcoterroristas venezuelanos”

O comunicado de Trump foi publicado em sua rede social.

há 1 minuto

Caiu na rede é post!

Motorista tem carro destruído em acidente a caminho de concurso em Manaus

Vítima seguia para realizar concurso quando Fiat Argo foi atingido

há 3 minutos

Veja Mais

Wilson Lima lança edital de apoio financeiro para extrativistas da piaçava no Amazonas

O edital é destinado a extrativistas, associações, cooperativas, sindicatos, conselhos e instituições legalmente constituídas.

há 26 minutos

Polícia

PF e Força Nacional destroem mais de 80 balsas em ação contra garimpo no Amazonas

Ação federal alcança rios entre Manicoré e Humaitá e segue até Calama (RO).

há 35 minutos

Brasil

Carlos Bolsonaro diz que ex-presidente Jair Bolsonaro investiga possibilidade de câncer após retirada de lesões de pele

De acordo com boletim médico, Bolsonaro também apresenta anemia por deficiência de ferro e sinais de uma pneumonia recente.

há 38 minutos