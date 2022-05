Pré-candidato ao Senado, Chico Preto fala de sua trajetória política em Tefé

Redação AM POST

Uma reunião feita com cerca de 400 pessoas neste final de semana, promovido pelo ex-Prefeito de Tefé, Normando Bessa (Progressistas), foi realizada para fortalecer a caminhada política do pré-candidato ao Senado Federal, Chico Preto (Avante), demonstrando a influência que ainda tem o ex-prefeito do município. Durante a reunião foram apresentadas propostas para os jovens e criticas as decisões do Presidente do Brasil.

Segundo o político, Chico Preto, debateu pautas que tratou do agricultor local e formação profissional. “Apresentei a minha caminhada política destacando não apenas propostas, mas as realizações dos mandatos, enquanto estive deputado e vereador. Comprovando que precisamos ter representantes com experiência em parlamento”, disse o pré-candidato ao senado.

Durante a conversa com a comunidade, Chico Preto, mencionou sobre a ampliação de cursos universitários, demanda está que a população cobra com mais compromisso no interior do Amazonas.

Zona Franca

Nas redes sociais ainda no final de semana, aconteceu a repercussão de um vídeo do pré-candidato para senado pelo Avante, voltando a criticar sobre decisões do Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), quanto a Zona Franca de Manaus (ZFM), causando debate entre os internautas, especialmente, para quem é apoiador do Bolsonaro.

O Chico Preto, fala em seu vídeo que não fica em “cima do muro”, e que as escolhas do Presidente devem ser questionadas e ser levadas para o Supremo Tribunal Federal (STF). “O Amazonas é a minha ideologia. É correto esse questionamento, precisando ser julgado o quanto antes no STF, mostrando para o país que a Zona Franca está garantida e as empresas manterão essas vantagens comparativas aqui”, argumenta.

Comentários em um grupo de whatsapp político, um internauta ressalta que as críticas vêm beneficiar possíveis mudanças a favor do Amazonas. “Com as boas críticas, a decisão errada, pode ser modificada. Aquele erro pode ser corrigido”, comenta.