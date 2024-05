Pré-candidato, Roberto Cidade amplia apoios e fortalece Plano de Governo para Prefeitura de Manaus

O debate de ideias para construção de um plano de governo viável e que atenda às necessidades da população motivou a participação de profissionais da educação e da saúde, entre outros, na reunião conduzida pelo pré-candidato à Prefeitura de Manaus, deputado estadual Roberto Cidade (UB), e pela pré-candidata à reeleição, Professora Jacqueline (UB), na noite dessa quarta-feira, 8/5.

“Manaus precisa de um prefeito que defenda os professores, que olhe pela saúde, que pense nos guardas municipais, que pense no que é melhor para a nossa cidade. Que planeje o trânsito. Que cuide das pessoas. Aceitei o desafio de ser pré-candidato à prefeito de Manaus porque o prefeito que está aí foi reprovado pela população. O prefeito que está aí não deu conta do recado. Manaus é uma cidade estado, representa 52% da população do Amazonas. Manaus precisa de gestor. Eu sou administrador e sei trabalhar”, declarou o pré-candidato.

Cidade falou ainda da gestão “à base de tinta e maquiagem” que hoje existe na administração municipal.

“É muita pintura, é muita maquiagem e muita falta de trabalho. Nós não precisamos de um prefeito ‘ficela’ como esse que está aí, nós precisamos de um prefeito que converse com o legislativo, que respeite os vereadores, que converse com quem quer que seja porque a função dele é governar Manaus e não governar em favor da própria família como a gente vê que acontece. Manaus precisa de um prefeito que tenha amor, carinho e vontade de mudar a nossa cidade. Que esteja preparado para governar. Que tenha equilíbrio. Que tenha experiência, que não seja prefeito ‘fake news’. Manaus precisa de alguém que agregue e dialogue com as pessoas” afirmou.

Pré-candidata à reeleição, a vereadora Professora Jacqueline, uma militante da causa da educação de da defesa das mulheres, falou da importância de manter o diálogo e estreitar laços com pessoas que tenham o compromisso de melhorar a qualidade de vida da população de Manaus.

“Eu só dou a minha palavra e o meu apoio quando eu acredito, e eu acredito no Roberto Cidade. Acredito na maturidade e na experiência administrativa dele. Ele é o meu pré-candidato à Prefeitura de Manaus porque vejo nele as qualidades que um prefeito precisa ter”, disse a vereadora Professora Jacqueline.

Apoio do PSB

Ainda na noite desta quarta-feira, o pré-candidato à Prefeitura de Manaus esteve reunido com apoiadores e membros do Partido Socialista Brasileiro no bairro Flores, zona Centro-Sul. O pré-candidato à reeleição à Câmara Municipal de Manaus (CMM) pelo PSB, vereador Marcelo Serafim e o presidente de honra da sigla, ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa também participaram da reunião.

“O PSB é um partido que já contribuiu muito com a cidade de Manaus e nós iremos receber do partido 40 propostas, 40 sugestões para o nosso Plano de Governo. Nós iremos analisar, conversar e incluir no nosso Programa de Governo aquilo que venha nos ajudar a construir a Manaus que sonhamos”, falou Roberto Cidade, ao agradecer pela contribuição do PSB ao projeto para Manaus.

Vereador de terceiro mandato, Marcelo Serafim falou que PSB caminha com Roberto Cidade por uma Manaus mais digna e com oportunidades para os cidadãos. “Conte com o nosso apoio, com a nossa luta. Estamos com você e em união por uma Manaus melhor”, disse.

O presidente de honra do PSB, Serafim Corrêa, incentivou Roberto Cidade a seguir em frente, sempre com muita coragem e determinação.

“Nós contribuiremos com seu Plano de Governo. Serão 40 propostas factíveis, possíveis de serem realizadas com os recursos que a prefeitura tem. Siga em frente. Parabéns pela sua determinação e coragem. Você é o próximo prefeito de Manaus”, declarou.

