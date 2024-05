Pré-candidato, Roberto Cidade defende construção de um Plano de Governo viável para Manaus e critica gestão ‘de muita pintura e pouca entrega’

Notícias do Amazonas – Dando continuidade à agenda de reuniões para escutar propostas que possam ser incluídas em seu Plano de Governo, o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, deputado estadual Roberto Cidade (UB), esteve na zona Norte da capital, na noite desta segunda-feira, 6/5, num encontro com cerca de 200 apoiadores, entre eles o presidente estadual do Partido Renovação Democrática (PRD), deputado Felipe Souza e o pré-candidato a vereador de Manaus, Jhonnes Filho (PRD).

“Eu aceitei o desafio de ser pré-candidato a prefeito de Manaus porque, como muitas pessoas, eu também não aguento mais o que está aí. Eu quero somar forças com vocês, para que juntos possamos construir um Plano de Governo viável para Manaus, para que a gente possa planejar e entregar. O prefeito que está aí não entregou. É muita maquiagem, é muita pintura e pouca entrega. É muita enganação. Manaus precisa de mudança com equilíbrio, com responsabilidade, precisa de alguém que possa dialogar com as pessoas e eu vou ser essa pessoa. Vou ser o prefeito que vai fazer Manaus ser do tamanho que ela merece”, afirmou o pré-candidato.

Dentre os motivos destacados pelo pré-candidato para ser o próximo prefeito da capital do Norte está o fato de ele, enquanto presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), ter pacificado a Casa e conseguido, juntamente com os demais parlamentares estaduais, aprovar projetos que têm beneficiado a população do Estado.

“Quando assumi a presidência da Aleam estávamos enfrentando um dos momentos mais críticos da pandemia e muitos questionavam se eu, deputado de primeiro mandato e o mais jovem a assumir a presidência, teria condições de administrar. Nós demos conta. A Assembleia recobrou o equilíbrio e começamos a dar o suporte para que o governador Wilson Lima pudesse trabalhar. Manaus precisa de um administrador que saiba fazer gestão. Nossa capital é a 5ª que mais arrecada, mas temos 500 mil manauaras sofrendo por não terem o que colocar na mesa todos os dias. Temos um déficit de habitação de mais de 120 mil famílias. Vamos minimizar esse sofrimento porque toda missão que o povo do meu Estado me dá eu trabalho pra corresponder”, reforçou.

O pré-candidato destacou ainda iniciativas do Governo do Estado que foram viabilizadas a partir da aprovação dos deputados estaduais, e obras de responsabilidade do município de Manaus que só estão em curso graças a recursos destinados pelo Executivo Estadual.

“O Rapidão só saiu porque aprovamos na Assembleia. A população e os trabalhadores informais, durante a pandemia, só conseguiram colocar o alimento na mesa porque o Auxílio Estadual Permanente ajudou a mais de 300 mil famílias no estado do Amazonas, sendo mais de 154 mil aqui em Manaus. Foi a Aleam também que aprovou recursos para o Parque Amazonino Mendes, que está sendo construído na zona Leste. Para essa obra, 98% são recursos do Governo do Amazonas. O Passe Livre Estudantil só está em funcionamento porque tem recursos do Estado, assim como o Asfalta Manaus, a reforma de feiras e muitas outras obras em nossa cidade. A gente precisa mudar nossa capital e ter vereadores, como o Jhonnes Filho, para nos ajudar a defender e cuidar das pessoas”, declarou.

Presidente estadual do PRD, Felipe Souza reafirmou sua confiança no projeto de Roberto Cidade à Prefeitura de Manaus. “Estamos caminhando com o Roberto Cidade porque acreditamos nele e nas propostas dele para Manaus. O Roberto é um cara jovem, trabalhador e é nosso pré-candidato. Tenho certeza, se Deus conceder essa vitória ao nosso amigo, com o trabalho de todos nós, com nossa união e força, Manaus certamente viverá dias melhores”, falou.

*Com informações da assessoria