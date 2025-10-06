A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Pré-candidatura de Maria do Carmo ao governo do AM é irreversível, afirma Alfredo Nascimento em encontro político

Presidente estadual do PL declara apoio firme à pré-candidatura da professora e empresária.

Por Natan AMPOST

06/10/2025 às 16:11

Ver resumo

Notícias de política – O presidente do Partido Liberal (PL) no Amazonas, Alfredo Nascimento, reafirmou nesta segunda-feira (6), em encontro com lideranças políticas do interior, que a pré-candidatura da professora Maria do Carmo Seffair ao governo estadual é irreversível.

PUBLICIDADE

Segundo relatos de participantes da reunião, Alfredo destacou que Maria do Carmo não representa apenas uma boa opção para o Amazonas, mas sim a única capaz de transformar o estado em uma região desenvolvida e próspera.

“A pré-candidatura da professora Maria do Carmo é para o PL e para mim motivo de muito orgulho”, afirmou Alfredo, reforçando o apoio incondicional do partido à pré-candidata.

PUBLICIDADE

Maria do Carmo, além de professora, é proprietária da Fametro, instituição de ensino superior reconhecida no estado, o que, segundo Alfredo Nascimento, contribui para sua visão de desenvolvimento e capacidade de gestão. A declaração também ressalta a consolidação de seu nome como majoritário dentro do PL para a disputa do governo em 2026.

No último sábado, 4 de outubro, marcou-se um ano exato para o primeiro turno das Eleições de 2026. A professora é considerada hoje o principal nome da direita amazonense para disputar o comando do Estado. Ela conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente de honra do PL Nacional, e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, líder do PL Mulher Nacional.

O aval político da família Bolsonaro tem impulsionado a imagem da professora junto ao eleitorado conservador, especialmente entre grupos alinhados às pautas de Deus, Pátria e Família.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Polícia

Chefe do Comando Vermelho no Amazonas mudou aparência para driblar polícia

Esposa do investigado está entre os presos.

há 9 minutos

Amazonas

Prefeitura de Jutaí é alvo do MP-AM por falhas no Portal da Transparência

Ministério Público do Amazonas exige regularização do portal e disponibilização de informações completas sobre gestão municipal.

há 12 minutos

Política

Presidente David Reis afirma que CMM adotará medidas regimentais no caso do vereador Rosinaldo Bual em Manaus

Em sessão plenária, presidente reforçou o compromisso com legalidade e o devido processo legal após prisão de vereador Bual.

há 1 hora

Esporte

Éverton Ribeiro revela câncer na tireoide e passa por cirurgia

Meia do Bahia seguiu atuando mesmo após o diagnóstico e jogou na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Arena Fonte Nova.

há 1 hora

Política

Vereador Rosinaldo Bual recebeu mais de R$ 490 mil entre salários e cotão antes de ser preso por esquema de rachadinha

Os valores pagos à Bual incluíram vencimentos mensais regulares, variando entre R$ 24.754,79 e R$ 26.080,98 de salário bruto.

há 1 hora