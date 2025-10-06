Pré-candidatura de Maria do Carmo ao governo do AM é irreversível, afirma Alfredo Nascimento em encontro político

Notícias de política – O presidente do Partido Liberal (PL) no Amazonas, Alfredo Nascimento, reafirmou nesta segunda-feira (6), em encontro com lideranças políticas do interior, que a pré-candidatura da professora Maria do Carmo Seffair ao governo estadual é irreversível.

PUBLICIDADE

Segundo relatos de participantes da reunião, Alfredo destacou que Maria do Carmo não representa apenas uma boa opção para o Amazonas, mas sim a única capaz de transformar o estado em uma região desenvolvida e próspera.

“A pré-candidatura da professora Maria do Carmo é para o PL e para mim motivo de muito orgulho”, afirmou Alfredo, reforçando o apoio incondicional do partido à pré-candidata.

PUBLICIDADE

Maria do Carmo, além de professora, é proprietária da Fametro, instituição de ensino superior reconhecida no estado, o que, segundo Alfredo Nascimento, contribui para sua visão de desenvolvimento e capacidade de gestão. A declaração também ressalta a consolidação de seu nome como majoritário dentro do PL para a disputa do governo em 2026.

No último sábado, 4 de outubro, marcou-se um ano exato para o primeiro turno das Eleições de 2026. A professora é considerada hoje o principal nome da direita amazonense para disputar o comando do Estado. Ela conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente de honra do PL Nacional, e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, líder do PL Mulher Nacional.

O aval político da família Bolsonaro tem impulsionado a imagem da professora junto ao eleitorado conservador, especialmente entre grupos alinhados às pautas de Deus, Pátria e Família.