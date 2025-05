Pré-candidaturas de Omar e Braga recebem apoio de sindicato citado em escândalo do INSS

Notícias de política – As pré-candidaturas ao governo do Amazonas e a reeleição, dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB), respectivamente, estão sendo apoiadas pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi/FS), uma das 11 entidades investigadas pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) na Operação Sem Desconto, por envolvimento em fraudes que causaram um prejuízo de R$ 6,3 bilhões a aposentados e pensionistas.

A aliança foi oficializada durante o evento “Amazonas Forte de Novo”, realizado no último dia 25 de abril no Clube da OAB-AM, na zona Centro-Sul de Manaus. A cerimônia contou com a participação de mais de mil lideranças dos 62 municípios do Amazonas e foi tratada como um grande ato político. Braga e Aziz discursaram para uma plateia composta por apoiadores, lideranças comunitárias e representantes sindicais.

Faixas do Sindnapi em apoio aos pré-candidatos foi fixada em frente ao Clube da OAB-AM. “O movimento sindical marcha com Lula, Omar e Eduardo na luta pela BR-319 já!”, dizia uma das faixas erguidas na entrada do Clube da OAB/AM. Outra faixa destacava: “Omar governador é mais empregos na indústria e no comércio”.

A presença do Sindnapi/FS, no entanto, adiciona mais um componente controverso ao palanque dos caciques da política amazonense.

Não assinaram CPMI

Da bancada do Amazonas no Senador, Omar Aziz e Eduardo Braga, foram os únicos até o momento a não assinar pedido de instalação a uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que visa apurar os esquemas fraudulentos no INSS.

Entre os senadores do Amazonas, apenas Plínio Valério (PSDB) firmou compromisso com a investigação. Braga e Omar, ambos aliados do governo Lula (PT), optaram por não assinar o pedido.

Outro lado

A reportagem do Portal AM POST procurou Omar Aziz e Eduardo Braga, por meio de suas assessorias de imprensa, e pediu um posicionamento tanto sobre o motivo de não ter assinado a CPMI quanto do apoio do Sindnapi as suas pré-candidatura mas até o fechamento desta matéria não houve resposta. Segue aberto espaço para manifestação.