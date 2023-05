“Precisamos de Justiça na Terra para Deltan”, diz Moro em Marcha para Jesus

O senador Sergio Moro (União-PR) defendeu o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a pedido do PT, e também pediu ‘fim da fase de ódio’ no Brasil durante a Marcha para Jesus, de Curitiba, realizada neste sábado (20).

“Acho que esse país vive uma fase de ódio no coração e na mente”, disse Moro. “Peço orações para que possamos afastar esses maus sentimentos. Deltan é uma das pessoas mais honradas que conheço e que se arriscou pelo bem do Brasil. Esse homem sofreu uma gigantesca injustiça que eu atribuo a esse sentimento de ódio e ressentimento, que nos afasta de Deus e Jesus. Precisamos de Justiça na Terra para Deltan”, defendeu Moro sobre seu amigo que também estava no evento.

O Brasil precisa de união e orações para afastar os maus sentimentos dos corações e mentes das pessoas, principalmente em Brasília, que tem o poder de fazer o bem e o justo para nosso povo. @SF_Moro pic.twitter.com/IIE7vqrcYU — Deltan Dallagnol (@deltanmd) May 20, 2023

“Reforço minha solidariedade ao meu amigo Deltan”, reforçou o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD) que também esteve no evento.

Nas eleições de 2022, o ex-procurador da República e ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba foi o mais bem votado na disputa pelo cargo no Estado do Sul. Ele recebeu quase 345 mil votos — o equivalente a 5,6%.

O tribunal determinou na última terça-feira (16) a perda do mandato do deputado com base na Lei da Ficha Limpa ao entender que Deltan, ao deixar o cargo de procurador da República tendo 15 pedidos de abertura de processo administrativo contra ele, fraudou a aplicação da Lei. A decisão foi por unanimidade dos ministros.

