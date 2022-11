Prefeita em MT vai renunciar ao cargo por não aceitar derrota de Bolsonaro

Redação AM POST*

A prefeita de Carlinda, no Mato Grosso, Carmen Martines (União) anunciou que renunciará ao cargo no mês de dezembro por não aceitar a vitória de Lula na eleição de domingo (30).

Apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, a prefeita declarou que não pode compactuar com a ideologia do petista que assumirá o país em janeiro do próximo ano.

“Vou renunciar ao meu cargo, sim. Já pedi para os meus secretários organizarem todas as pastas, deixar tudo certo. Eu não compactuo com a ideologia que o presidente eleito tem”, disse ela ao jornal Gazeta Digital.

A explicação dada pela prefeita é que ela fala o que pensa e pode prejudicar seus familiares e amigos por não conseguir mudar o seu jeito.

“Todos sabem que nós, do município, temos que cumprir leis federais. Se caso tiver uma lei contrária a minha ideia, eu não vou cumprir e se eu não for cumprir, eu vou ser penalizada. Para que a minha família não sofra com isso, eu vou entregar o meu mandato e seguir como qualquer cidadão”, declarou.

Carmen Martines foi eleita em 2020 com 4.646 votos. Quando ela deixar o cargo, seu vice-prefeito, Padre Fernando de Oliveira Ribeiro, vai assumir o cargo.