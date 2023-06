Prefeito Bi Garcia pede ajuda para transformar em feriado estadual a segunda-feira pós-festival de Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, pediu apoio da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para transformar a segunda-feira (pós Festival Folclórico) em feriado estadual. O mandatário participou da sessão de homenagem ao Festival de Parintins e aos bois Caprichoso e Garantido, presidida e proposta pela deputada estadual Mayra Dias (Avante).

“O Boi de Parintins é a maior festa popular do estado do Amazonas e já merece o feriado da segunda-feira para que o povo do Amazonas possa brincar as três noites do festival, portanto, deixo esse apelo aqui para que a gente faça como nos outros estados, onde o maior produto cultural, a maior festa popular, seja reconhecida por todos os amazonenses”, afirmou.

O Festival Folclórico de Parintins, em 2023, ocorre nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho.

A maioria do público que segue para o Festival de Parintins é oriunda de Manaus e, no domingo, as apresentações dos bumbás acabam esvaziadas, pois os torcedores têm que voltar às suas cidades para trabalhar na segunda-feira. Bi Garcia justifica que, com o feriado, os visitantes têm a oportunidade de acompanhar as três noites de festa e retornar para a sua cidade na segunda-feira para trabalhar na terça.

Mayra Dias justificou a sessão lembrando que a festividade do boi-bumbá sustenta milhares de famílias, não só em Parintins, mas em diversos municípios do Amazonas. Isso mostra a importância econômica, social e cultural de Caprichoso e Garantido justificando esse momento e essa merecida homenagem.

“Ano passado, Parintins recebeu mais de 110 mil turistas, o que corresponde a um aumento de 68,12%, em relação a 2019. O Festival de 2022 gerou uma receita direta dos turistas de mais de 112 milhões de reais, recurso que chega desde o vendedor ambulante que percorre as ruas da cidade às multinacionais que investem e patrocinam a festa”, disse.