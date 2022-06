Prefeito David Almeida declara apoio à reeleição do governador Wilson Lima

Redação AM POST

Ao destacar que é preciso fechar a cortina do passado da história de forma definitiva, o prefeito de Manaus, David Almeida, declarou apoio à reeleição do governador do Amazonas, Wilson Lima, para as eleições gerais de outubro deste ano. A anúncio foi feito na noite nesta quinta-feira (02/06), durante a apresentação dos candidatos aos cargos de deputado estadual e federal do Avante, partido do prefeito. O evento foi no Studio 5, na zona centro-sul de Manaus.

Em discurso, David Almeida disse que os ex-governadores que tentam voltar a ocupar o cargo de chefe do executivo já tiveram tempo, dinheiro e apoio, mas que essa geração chegou ao fim. A mudança, segundo ele, começou com a eleição do governador Wilson Lima em 2018, se confirmou com a eleição que o elegeu. Agora, a cortina da história para o passado precisa ser fechada em definitivo.

“A nossa bancada, o nosso partido, a nossa militância vai lhe apoiar. Eu estou aqui declarando, em nome do Avante, como presidente estadual do Avante, o apoio total e irrestrito a sua jornada de reeleição. O Avante se soma ao seu projeto para juntos transformarmos a história do estado do Amazonas”, declarou o prefeito David Almeida.

O prefeito disse, ainda, que não deixaria de ser recíproco com o apoio que o governador tem dado a Manaus e citou o repasse de recursos para o asfaltamento de 10 mil ruas, o passe livre estudantil para todos os alunos das redes municipal e estadual de ensino, a reforma de mais de 30 feiras municipais e obras para contenção de erosão.

O governador agradeceu ao apoio do prefeito, disse que a parceria entre eles não é da boca para fora e que não podem deixar que o atraso volte.

“Prefeito, na composição que eu estou fazendo agora, de majoritário, de governador e de vice, vai passar pelo senhor e pelo Avante. Isso a gente vai fazer em conjunto, vamos fazer juntos. E tem outra coisa: os projetos políticos que o senhor tem para frente conte comigo, já falei isso para o senhor. Estamos juntos e ninguém aparta”, disse o governador.