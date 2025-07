Prefeito David Almeida diz que já indicou vice para Omar Aziz e descarta disputar eleição em 2026

Notícias de política – Durante evento na manhã desta quarta-feira (23/7), o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), reafirmou que não será candidato nas eleições de 2026 e anunciou que já indicou um nome para ocupar a vaga de vice na chapa do senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao governo do Amazonas.

A declaração foi feita durante a assinatura da ordem de serviço para o recapeamento de 67 ruas na zona Norte da capital amazonense, ação que integra o programa de mobilidade urbana da Prefeitura de Manaus. Em sua fala, o prefeito criticou a antecipação do debate eleitoral.

“Antes que venham me perguntar, eu repito e vou dizer mais uma vez (…) anteciparam muito o processo político, é só daqui a um ano e meio, mas a nossa aliança já está firmada”, afirmou David. “Já fui lá com o Omar, o comuniquei da nossa aliança, nossa parceria. Eu até sugeri o nome de vice porque eu não vou participar da eleição, mas as pessoas sabem que essa parceria é vitoriosa para o bem do povo do Estado do Amazonas”, completou.

A fala de David Almeida reforça os rumores de que ele pretende manter influência no cenário político estadual sem concorrer diretamente a um cargo eletivo em 2026, optando por atuar como articulador político e principal cabo eleitoral da campanha de Omar Aziz.

Nos bastidores, aliados do prefeito especulam que sua decisão visa preservar sua imagem política e manter o controle da máquina municipal até o fim de seu mandato, sem desgaste de uma eventual disputa majoritária. Anteriormente ele já tinha adiantado que planeja lançar a filha Fernanda Aryel como candidata a vice-governadora em 2026.