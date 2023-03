Prefeito David Almeida diz que por ser bolsonarista, estava ‘temeroso’ em encontro com Lula mas se surpreendeu com o resultado

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus David Almeida (Avante), que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022, revelou, nesta sexta-feira (17), que estava “temeroso” ao encontrar pessoalmente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início desta semana, em Brasília (DF) após tragédia que matou oito pessoas em Manaus, durante um deslizamento de terra no último domingo (12) no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade.

“Ele [Lula] sabia que não votei nele, que não apoiei ele. Ele me olhou e disse: ‘não quero saber qual seu partido, em quem você votou, não me importa quem você apoiou, eu quero ajudar o povo de Manaus, vou ajudar o povo de Manaus’. Eu estava, confesso, um pouco temoroso, porque todos sabem com quem caminhamos na eleição para presidente”, contou.

David Almeida classificou o gesto como de um estadista. “Vi nas palavras do presidente, através do pedido do senador Omar [Aziz, PSD], um gesto de estadista. E imediatamente ele mandou tramitar os processos”, afirmou David.

O prefeito afirmou que os primeiros recursos federais, levantados a partir da reunião com Lula, já chegaram aos cofres do município. Segundo ele, trata-se de orçamento da Defesa Civil Federal transferido para a Defesa Civil da Prefeitura.

O dinheiro será utilizado na compra de cestas básicas e aluguel social para pessoas que moram em áreas de risco.

O prefeito de Manaus, @DavidAlmeidaAM, sobre o presidente @LulaOficial: um estadista! pic.twitter.com/C3hOloDzoC CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) March 17, 2023