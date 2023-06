Prefeito David Almeida fala sobre reaproximação polícia com Eduardo Braga

O prefeito de Manaus, David Almeida, falou nesta sexta-feira (16) sobre a reaproximação política com o senador Eduardo Braga (MDB), de quem ele foi adversário político até o último pleito quando apoiou a reeleição do governador do Amazonas Wilson Lima (UB). O mandatário discursou durante inauguração da creche municipal que leva o nome da mãe do senador, Dorothéa de Souza Braga.

Almeida que em eleições passadas tinha discurso totalmente contrário a caciques da política amazonense, que estiveram anos no poder e pouco fizeram pelo povo, não poupou elogios a Braga, nem ao senador Omar Aziz, dois representantes da velha política.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa nossa reaproximação política, pessoal nunca nos afastamos, se deu em prol da população da cidade de Manaus. O amazonas tem como representantes no Senado Federal três senadores e eu tenho a parceria dos três. Ultimamente mais próximo do Omar, Eduardo. Eu tenho que dar esse depoimento para vocês da envergadura, do tamanho , da importância do quilate, do peso político que são os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. Eu sou daqueles que fala muito. Quem ajuda Manaus eu agradeço quem não ajuda eu queimo. Tô nem ai, o povo tem que saber“, declarou.

David Almeida também destacou que a reaproximação política com Eduardo Braga está além de brigas partidárias e justificou dizendo que é para melhorar a qualidade de vida da população.

“Se eu posso ter o apoio dos três senadores eu vou buscar, sabe porque? O povo não quer saber de brigas partidárias, pessoais. Se esses políticos podem de forma unificada se juntarem para melhorar a qualidade de vida do povo porque não buscá-los? E é isso que estou fazendo. Foi por isso que eu procurei o senador Eduardo Braga. […] Eu comecei trabalhando com senador Eduardo Braga eu era motorista“, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Palanque com Wilson Lima

Durante a coletiva de imprensa, a reportagem do Portal AM POST, questionou se Eduardo Braga apoiaria a candidatura de reeleição do prefeito David Almeida, nas eleições do ano que vem, e possivelmente dividiria palanque com seu adversário político governador Wilson Lima.

“Eu vou dividir palanque com o povo da cidade de Manaus, pelo bem da cidade de Manaus”, desconversou o senador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Indagado sobre apoio a reeleição de David Almeida no ano que vem, Eduardo Braga disse: “Eu vou apoiar o bem da cidade de Manaus e o prefeito está fazendo um grande trabalho”.

Natan Gaia – Redação AM POST*