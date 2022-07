Prefeito David Almeida recebe homenagem durante Conferência Global da IDPB

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta sexta-feira, 29/7, do segundo dia da Conferência Global realizada pela Igreja de Deus Pentecostal do Brasil (IDPB) na capital amazonense. O evento, que conta com a participação de pessoas de mais de 70 países, acontece no Studio 5 Centro de Convenções, localizado no bairro Japiim, zona Sul da cidade.

Acompanhado pelo vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Wallace Oliveira, o prefeito David Almeida foi homenageado com um troféu pelo pastor Francisco Montefusco, presidente da igreja no país, e destacou a importância de eventos para Manaus.

“É uma conferência mundial da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil (IDPB) que está presente em 73 países. Nós temos representantes desses países aqui na cidade de Manaus, bem como representantes de todo o Brasil. Manaus foi escolhida como sede. A prefeitura apoia esse evento e nós temos muito respeito pela IDPB, pelo grande trabalho social que desenvolve em todo o Brasil, em todo o mundo e em Manaus, especificamente. Eu quero parabenizar toda a organização da igreja pelo evento na nossa cidade”, enfatizou o prefeito.

A primeira edição do evento aconteceu em 2014, a partir do sonho do pastor Virgil Kincaid, diretor mundial de Missões da PCG (Pentecostal Church of God) que consistia em realizar conferências continentais, englobando participantes da África, Europa, Ásia e Américas. Kincaid fez questão de presentear o prefeito David Almeida com um troféu da conferência como forma de agradecer todo o apoio que os organizadores receberam do poder público municipal.

“Nós compartilhamos com o prefeito algum tempo atrás, o sonho que tínhamos de fazer essa conferência e fizemos um compromisso com Manaus e com o Brasil. Houveram algumas coisas que aconteceram até aqui, mas sempre contamos com o apoio do prefeito David Almeida. Ele sempre foi uma pessoa muito agradável e gentil com toda organização. Por causa dessa gentileza que expressamos o nosso carinho com esse pequeno presente”, explicou o pastor.

O evento encerra neste sábado, 30 de julho, com a estimativa de receber mais de 12 mil participantes.