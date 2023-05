Prefeito David Almeida retorna de Brasília com garantia de R$ 600 milhões em investimentos e apoio federal para atender famílias carentes

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, retorna de intensa agenda de trabalho em Brasília (DF) com a garantia de investimentos de R$ 600 milhões na cidade. Além disso, conquistou apoio federal para a recuperação de 62 áreas de altíssimo risco e construção de habitações populares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O aval ao empréstimo de R$ 600 milhões foi dado pelo secretário do Tesouro Nacional (STN), Rogério Ceron, após prefeito e equipe demonstrarem a saúde financeira e econômica do município na atual gestão. Os recursos serão destinados ao financiamento de projetos de mobilidade urbana, educação e saúde, áreas que já passam por grandes transformações.

A reunião na STN foi articulada pelo senador Omar Aziz, e contou com a participação dos secretários municipais de Finanças, Clécio Freire; e de Obras, Renato Junior; além do senador Omar.

Áreas de risco e moradias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Da audiência com o ministro das Cidades, Jader Filho, o prefeito obteve o apoio federal para projetos de recuperação de áreas de altíssimo risco e aqueles voltados à construção de habitações para famílias de baixa renda.

“O projeto da Prefeitura de Manaus visa atender principalmente as famílias incluídas na faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida”, apontou o prefeito, destacando as etapas necessárias para a liberação dos recursos, como a aprovação de uma PEC no Congresso Nacional e a publicação de portarias pelo Ministério das Cidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito ressaltou que enquanto isso, a Prefeitura de Manaus dará andamento à contrapartida necessária para acessar esses recursos.

A faixa 1 do programa abrange famílias com renda de até R$ 2.640,00, oferecendo a possibilidade de subsídio de até R$170 mil, sendo que, em alguns casos, esse valor pode chegar a 95% do total do imóvel a ser financiado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir desta quinta-feira, 18/5, uma equipe técnica da Prefeitura de Manaus se reunirá com integrantes da Secretaria Nacional de Políticas para os Territórios Periféricos para discutir os projetos habitacionais, de assistência e de mobilidade para a cidade.

Segundo o ministro Jader Filho, serão analisados e discutidos os projetos para determinar qual secretaria nacional será responsável pela execução das ações.

“Temos todo o interesse em ajudar Manaus, diante de todos os fatos que ocorreram nos últimos meses, com as chuvas”, disse o ministro.

“A Prefeitura de Manaus já investiu cerca de 68 milhões de reais de recursos próprios na recuperação de 17 áreas de risco. No entanto, ainda existem 62 áreas comprometidas que serão o foco das ações conjuntas entre a prefeitura e o governo Federal”, acrescentou o prefeito.

Além de David, participaram da reunião no Ministério das Cidades, os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga; os deputados federais Sidney Leite e Fausto Júnior; e os secretários municipais de Obras, Renato Júnior; e o sub-secretário da Seminf, Madson Rodrigues; de Finanças, Clécio Freire; e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, Wanderson Costa.