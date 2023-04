Prefeito David Almeida tem a preferência do eleitorado para reeleição em 2024, aponta pesquisa

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus David Almeida (Avante) tem a preferência dos eleitores nas eleições municipais de 2024, de acordo com a pesquisa da Perspectiva, divulgada na última quinta-feira (6). Ele lidera em todos os cenários, com 15,3% na espontânea e 31,9% na estimulada.

De acordo com a pesquisa espontânea, quando o eleitor fala o nome do candidato que votaria, David Almeida levou a melhor e obteve 15,3%. Amom Mandel apareceu apenas com 6% das intenções, seguido por Coronel Menezes (PL) com 1,1%.

Já no levantamento da pesquisa estimulada, Amom cresceu nas intenções dos eleitores, mas ainda não ultrapassou o atual prefeito de Manaus. David Almeida continuou na liderança com 31,9%, seguido pelo deputado federal com 26,2%. Na terceira posição, Coronel Menezes obteve 9,8%.

A gestão David Almeida chega ao terceiro ano com 73% de aprovação, sendo que desse total, 64,8% dos manauaras avaliam a atual administração municipal como boa ou ótima. Essa é a maior avaliação da história da política manauara para um prefeito no terceiro ano de administração.