Prefeito de Autazes vai gastar R$ 1,7 milhões na compra de uniformes escolares após quase seis meses do início do ano letivo

Redação AM POST

O prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante (PSC), vai gastar R$ 1.725.000,00 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil reais) com uniformes escolares para a rede municipal de ensino após quase seis meses do início do ano letivo.

Segundo o extrato de contrato publicado nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial dos Municípios (DOM), a empresa que receberá a bolada milionária é a Selva Comercio de Confecções – Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 35.577.313/0001-91, localizada no bairro Gilberto Mestrinho, em Manaus.

A compra é realizada cinco meses após o início do ano letivo no município. Segundo documento, o contrato tem validade de 60 dias a contar pela data da publicação.