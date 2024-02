Prefeito de Barreirinha irá gastar mais de R$ 2 milhões dos cofres públicos para comprar merenda escolar

Notícia do Amazonas – O prefeito de Barreirinha, Glênio José, anunciou um investimento significativo na aquisição de merenda escolar, totalizando mais de R$ 2,2 milhões. Os produtos serão fornecidos pela empresa T da Silva Eireli, conforme estabelecido no Pregão Eletrônico nº 003/2023-CPL/PMB, destinados a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer – SEMED do município.

Segundo informações veiculadas no Diário Oficial do Município, a T da Silva Eireli, cujo CNPJ é 34.505.677/0001-01 receberá o montante global de R$ 2.212.491,94 (dois milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). A empresa é localizada no Centro de Barreirinha e irá fornecer produtos alimentícios para serem destinados a merenda escolar.

A publicação no Diário Oficial, feita no dia 14 de fevereiro, não especifica quais os produtos serão comprados e nem o valor unitário dos itens.

A empresa tem como nome fantasia “Casa Camila”, foi fundada em 1989 no centro de Barreirinha, possui um capital social de R$ 450 mil, possui como sócio-administrador Ivante Trindade da Silva, com atividade econômica principal o comércio varejista de mercadorias em geral.

A equipe de reportagem tentou entrar em contato com a prefeitura de Barreirinha para tirar dúvidas a respeito do contrato, mas até o final dessa publicação não obteve retorno.