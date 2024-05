Prefeito de Benjamin Constant vai gastar R$ 1,3 milhão para reformar escola

O prefeito de Benjamin Constant, David Nunes Bemerguy vai gastar R$ 1.318.803,22 para reformar a Escola Municipal Professora Graziela Corrêa de Oliveira, localizada na sede do município. Entretanto, o contrato apresenta diversas lacunas de informações.

A liberação da verba, aprovada pela prefeitura, provém do extrato do termo de contrato 038/2023, publicado no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (7), e assinado em 27 de maio, porém não há informação sobre a vigência do contrato.

A empresa beneficiada é a Copef Construção LTDA, inscrita sob o CNPJ 84.486.406/0001-16, que tem capital social de R$ 1.500.000,00. De acordo com dados da Receita Federal, a empresa está localizada na rua Planeta Jupiter, Morada do Sol, bairro Aleixo, no Centro-Sul de Manaus, e tem como foco principal a Construção de edifícios.

O documento carece de transparência quanto ao período de vigência do contrato, deixando os cidadãos no escuro sobre a duração e cronograma das obras. Outra questão é a falta de informações detalhadas sobre a escola em si. Não há menção ao tamanho do prédio, número de salas ou quaisquer outros detalhes relevantes que poderiam contextualizar a necessidade e extensão da reforma. Isso levanta dúvidas sobre a adequação do investimento e se ele está realmente atendendo às demandas educacionais da comunidade.

Além disso, o fato de a reforma ocorrer durante o período letivo levantam preocupações quanto ao impacto nas atividades escolares. Reformas em andamento podem causar transtornos significativos aos alunos e professores, afetando a qualidade do ensino e o ambiente de aprendizagem.

O Portal AM POST contatou a assessoria de comunicação da prefeitura, buscando esclarecimentos sobre o período de vigência do contrato com a empresa, bem como o status atual da obra. Aguardamos retorno para mais informações.

Outras gastos

Em fevereiro deste ano, o prefeito David Nunes, gastou o total de R$ 5.168.280.000 (Cinco milhões, cento e sessenta e oito mil e duzentos e oitenta reais) com três empresas, entre elas, uma varejista de calçados, para fornecimento de gasolina para veículos de secretarias da cidade.