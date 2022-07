Prefeito de Boca do Acre contrata show do cantor Tierry por R$ 235 mil

Redação AM POST

O prefeito de Boca do Acre, José Maria (PP), desembolsou para a realização do show do cantor Tierry o valor de R$ 235 mil, segundo consta na publicação o Diário Oficial dos Municípios (DOM) desta quarta-feira (6).

O cantor irá se apresentar por 2 horas, o que equivale há R$ 117 mil reais por hora de apresentação. Como consta no contrato, o “cantor de renome nacional” é a principal atração no 26º Festival de Praia de Boca do Acre, previsto para acontecer no dia 28 de agosto.

Tierry se apresentou no Festejo do Divino Espírito Santo 2022, em Alvarães, que aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de junho. Essa é a segunda contratação do cantor por meio das prefeituras do Amazonas.