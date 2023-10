Prefeito de Codajás vai gastar mais de R$2,3 milhões dos cofres públicos na compra de veículos zero km

Notícias do Amazonas – O prefeito de Codajás, Antônio Ferreira dos Santos (Progressistas), vai gastar R$ 2.368.995,00 (dois milhões trezentos e sessenta e oito mil novecentos e noventa e cinco reais) na compra de veículos zero Km, do tipo ônibus, van e motocicleta.

Foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, desta segunda-feira (9), a o extrato de homologação do pregão eletrônico nº019/2023 que vai beneficiar três empresas, sendo que duas não são do Amazonas.

De acordo com o documento e dados da receita Federal, a empresa Manupa comércio exportação importação de equipamentos e veículos adaptados LTDA, de CNPJ 03.093.776/0007-87, localizada no município Lauro de Freitas, na Bahia, vai receber R$ 1.952.000,00 milhão, a Motovalle Comércio de Motos LTDA, CNPJ 12.067.109/0001-25, localizada no município de Água Boa no Mato Grosso, vai ganhar R$88 mil e a Speedy Representacoes Comercio E Servicos De Automoveis Ltda de CNPJ 36.544.507/0001-53, localizada em Manaus, vai receber R$ 328.995 mil. O extrato não especifica a quantidade de veículos a serem comprados.

A reportagem do Portal AM POST procurou a prefeitura de Codajás e questionou o objetivo do gasto milionário que será feito a empresas de fora do Amazonas mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Redação AM POST*