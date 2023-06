Prefeito de Iranduba vai gastar R$ 1,7 milhão por transporte escolar

O prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, anunciou a aquisição de transportes escolares na zona rural do município. O contrato foi firmado no valor de mais de R$ 1,7 milhão com a empresa Kapef Serviços de Construção e Transporte Ltda Me, conforme divulgado no Diário Oficial dos Municípios (DOM) de quarta-feira (14).

Segundo a publicação, o contrato terá duração de 10 meses e visa garantir o transporte adequado para os alunos que residem nas áreas rurais de Iranduba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O documento não menciona a quantidade exata de veículos a serem fornecidos pela empresa, e nem os locais especígicos que serão benefíciados.

A falta de transparência e planejamento por parte do prefeitura é preocupante. Iranduba, com sua população de 49.718 habitantes, já enfrenta inúmeros problemas de infraestrutura, que afetam especialmente as comunidades rurais. Durante o período chuvoso, a situação se agrava ainda mais, tornando a locomoção extremamente difícil e prejudicando o acesso dos estudantes ao transporte escolar.

A reportagem do AM POST entrou em contato com a prefeitura de Iranduba e questionou sobre a aquisição do transporte mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.