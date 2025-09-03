Prefeito de Macapá se torna alvo de investigação da PF por desvio em licitação de hospital

Notícias de Política – Notícias do Brasil – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) uma operação para apurar suspeitas de fraude na licitação do Hospital Geral Municipal de Macapá, atualmente em construção, além de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro.

Durante a ação, a PF cumpriu 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Macapá e Belém (PA). Segundo apuração da TV Globo, um dos alvos da operação é o prefeito de Macapá, Antônio Paulo de Oliveira Furlan (MDB).

No cumprimento dos mandados, uma pessoa foi presa em flagrante por tentar esconder um aparelho celular. Fontes da investigação indicam que se trata de um empresário.

O inquérito aponta indícios de um esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários, que teria atuado para direcionar a licitação do projeto de engenharia e execução das obras do hospital, cujo contrato, de R$ 69,3 milhões, foi fechado em maio de 2024.

Além disso, a investigação indica possíveis desvios de recursos públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Macapá, com um dos investigados tendo sacado cerca de R$ 9 milhões em espécie.

O prefeito Furlan ganhou repercussão recentemente após se envolver em uma confusão com jornalistas durante visita às obras do hospital, quando foi filmado agarrando o pescoço de um integrante da equipe de reportagem após ser questionado sobre a demora na entrega do projeto.

Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude em licitação, conforme aponta o inquérito em andamento.