Prefeito de Manicoré vai pagar mais de R$3 milhões para empresa de fabricação de forno fornecer mesas e cadeiras ao município

Uma empresa que tem como atividade econômica principal a fabricação de fornos industriais, foi contrata pela prefeitura de Manicoré, comandada pelo prefeito Lúcio Flávio, para fornecer mesas, cadeiras e moveis planejados pelo valor de R$3.374.500.

De acordo com extrato de contrato n.º 285/2023 DO PRP — 079/2023 — PMM, publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM), nesta sexta-feira (9), a contratação seria supostamente para atender as escolas municipais do município. A quantidade dos materiais solicitados não foi informada.

O contrato foi firmado com a empresa a Beira Alta Industrial Ltda., localizada em Manaus, inscrita no CNPJ 01.481.603/0001–15, e que tem como atividade econômica principal a fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios.

De acordo com dados do site da Receita Federal, a empresa pertence a Delfim de Albuquerque Chalub Pereira, Jorge Chalub Pereira e Jorge Chalub Pereira Filho e tem capital social de R$6.143.000,00 (Seis milhões, cento e quarenta e três mil reais)

A reportagem do AM POST entrou em contato com a prefeitura de Manicoré, por meio das redes sociais, para fazer questionamentos sobre o contrato mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. Fica aberto espaço para futuros esclarecimentos da gestão municipal.

Redação AM POST*