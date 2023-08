Prefeito de Maués investe em show de R$ 200 mil enquanto demandas básicas são negligenciadas

O prefeito de Maués, Júnior Leite, causou controvérsia ao utilizar a quantia de R$ 200 mil dos cofres públicos para a contratação de um show do renomado cantor Léo Magalhães, que será a atração principal do Festival de Verão 2023 no município. A informação veio à tona após a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas nesta segunda-feira, dia 21 de agosto.

O contrato entre a prefeitura e a empresa Top Primer Produções Musicais Eireli foi formalizado por meio de inexigibilidade de licitação e tem validade de 30 dias, abrangendo o evento agendado para os dias 4 e 5 de setembro. Enquanto a escolha de Léo Magalhães como atração nacional promete animar os presentes, a decisão do prefeito gerou indignação entre a população.

O descontentamento ganhou força à medida que a notícia se espalhava pelo município. Residentes de Maués têm se manifestado nas redes sociais e em conversas com a imprensa local, alegando que o investimento em entretenimento contrasta drasticamente com as necessidades básicas da cidade. Educação e saúde foram apontadas como áreas negligenciadas, com infraestrutura precária e recursos insuficientes.

A comunidade indígena de Monte Feliz, situada em Maués, está no epicentro das demandas não atendidas. Para atender aos alunos locais, a 2ª Promotoria de Justiça do município está em processo de elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Este TAC visa à construção de um anexo escolar para enfrentar os desafios enfrentados pelos estudantes, como a distância e dificuldades de acesso à escola durante a seca do rio Urupadi. Além disso, o TAC abrange outras necessidades básicas dos alunos das comunidades indígenas.

A visita à comunidade de Monte Feliz e também à vizinha Monte Sinai, às margens do Rio Urupadi, foi realizada pelo Promotor de Justiça Sérgio Roberto Martins Verçosa, em conjunto com os conselheiros tutelares José Vandeval Moreira da Silva e Luíza Souza Cardoso, bem como com o Coordenador Geral de Educação Escolar Indígena, Ercílio de Oliveira Gastão. Durante a inspeção, foram constatadas as dificuldades enfrentadas pelos moradores, ressaltando a necessidade de investimentos em áreas críticas como educação e infraestrutura básica.

