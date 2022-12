Prefeito de Pauini entra na mira do Ministério Público após suspeita de nepotismo

Redação AM POST*

Ministério Público do Amazonas (MP-AM) vai investigar o prefeito do município de Pauini (distante 1.054 quilômetros de Manaus),Renato Afonso (PSD), e o vice dele Paulo Souza dos Santos por possíveis práticas de nepotismo.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o Diário Oficial do MP-AM, dessa quinta-feira (22), um inquérito civil foi instaurado para apurar a denúncia encaminhada ao órgão. O MP solicita informações quanto as nomeações de Maria Augusta Nobre Afonso e Naziana Souza dos Santos, apontadas como sobrinhas dos políticos.

A portaria de instauração do inquérito considera que “a nomeação de parentes para o exercício de cargos públicos em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada, constitui prática nociva Administração Pública”.

O órgão ainda solicita da prefeitura uma lista atualizada das pessoas ocupantes de cargo de comissão, função de confiança e função gratificada, no âmbito da Prefeitura de Pauini, indicando o nome, cargo e grau de parentesco com os ocupantes dos cargos do Legislativo, Executivo ou Judiciário.

Continua depois da Publicidade

O prefeito Renato Afonso é irmão do deputado estadual Adjuto Afonso (UB) e tio do vereador de Manaus, Diego Afonso (UB).