Prefeito de Presidente Figueiredo deixa o PL após aproximação com Omar Aziz e Eduardo Braga

A decisão foi comunicada por meio de nota oficial publicada em suas redes sociais.

Por Jonas Souza

23/09/2025 às 14:03

Notícias de Política – O prefeito de Presidente Figueiredo, Fernando Vieira, conhecido como Fernandão, anunciou nesta terça-feira (23) sua desfiliação do Partido Liberal (PL). A decisão foi comunicada por meio de nota oficial publicada em suas redes sociais.

O movimento ocorre poucos dias depois de Fernandão aparecer ao lado dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) durante agenda pela BR-319. A presença do prefeito na comitiva chamou a atenção por ele integrar, até então, o PL — partido que reúne alguns dos principais adversários políticos de Aziz e Braga no Amazonas.

A saída do prefeito do PL é vista nos bastidores como uma sinalização de reaproximação com o grupo político dos dois senadores, ambos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A mudança pode abrir espaço para uma futura filiação a partidos da base governista, fortalecendo tanto o projeto de reeleição de Eduardo Braga ao Senado quanto a pré-candidatura de Omar Aziz ao governo do Amazonas em 2026.

