Prefeito destaca caráter e articulação política de Marcos Rotta durante cerimônia de posse do novo secretário-chefe da Casa Civil

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus, David Almeida, empossou, nesta sexta-feira, 17/3, o vice-prefeito Marcos Rotta como o novo secretário-chefe da Casa Civil. O evento aconteceu no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, localizado na sede da Prefeitura de Manaus, que fica no bairro Compensa, zona Oeste da capital.

Com uma vida dedicada à política, Marcos Rotta foi escolhido pelo prefeito David Almeida para comandar a importante pasta no decorrer do mandato. Ele frisou que a sua decisão foi tomada para ter o experiente político cada vez mais próximo.

“O Marcos é um mestre em lidar com pessoas, em administrar problemas, em auxiliar, em orientar, em aconselhar, e ele vai estar à frente da pasta justamente para ficar mais próximo de mim, me ajudando. Na campanha, dizíamos que eram dois prefeitos e o Rotta tem se comportado justamente deste jeito. Esse cara tem uma decência exemplar. Essa postura do Rotta só me traz confiança em poder continuar apostando nele. O Rotta só tem a somar com o seu dinamismo e a sua capacidade”, afirmou Almeida.

Questionado sobre o novo trabalho que terá que executar na gestão municipal, o novo secretário-chefe da Casa Civil destacou a estratégia que buscará implantar na pasta, tornando-a mais próxima da população.

“Quero agradecer mais esse voto de confiança do prefeito David Almeida. Já estou na vida pública há alguns anos, mas sem nenhuma dúvida, esse é um dos maiores desafios da minha carreira política. Eu vou retribuir esta confiança do prefeito com ações, com a implementação de uma nova visão da Casa Civil, respeitando o papel da pasta, mas quero dar uma amplitude. Quero auxiliar o David nesta comunicação com a sociedade, com as entidades de classe, com a câmara dos vereadores, com a Assembleia, com os nossos representantes federais. Eu posso dar uma contribuição, um pouco mais de política à Casa Civil, sem perder de vista as prerrogativas legais que a pasta tem”, enfatizou Rotta.

A cerimônia contou também com a presença do senador pelo Amazonas, Omar Aziz. Amigo de longa data do vice-prefeito de Manaus, o senador frisou a importância do prefeito David Almeida ter em um cargo tão importante e de confiança o Marcos Rotta e deixou as portas abertas caso precisem de ajuda em Brasília (DF) para auxiliar a capital amazonense.

“Chefe da Casa Civil não faz live, mas tem um papel tão importante para o prefeito ou para um governador, porque ele é o anteparo, porque muitas vezes o chefe do Executivo tem que assinar alguma coisa e passa pela Casa Civil. Isso dá segurança para que o gestor possa trabalhar sem cometer algum erro, muitas vezes sem ter o conhecimento. Marcos, sei que pouco ou quase nada posso contribuir com a sua administração à frente da Casa Civil, mas você sabe que pode contar comigo daquilo que posso ajudar para beneficiar a cidade de Manaus”, concluiu Aziz.

Carreira

Marcos Rotta foi eleito e reeleito deputado estadual por quatro mandatos consecutivos (1999 – 2014). Em 2014, foi eleito deputado federal. No decorrer desse período, também fez parte do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor (Condecon – 2011 a 2014). Em 2016, renunciou ao mandato de deputado federal (na Legislatura 2015–2019), para assumir o mandato de vice-prefeito do município de Manaus na gestão anterior, e atuou como secretário municipal de Infraestrutura, entre maio de 2017 a abril de 2018.

Licenciou-se do cargo de vice no dia 16 de agosto até 31 de dezembro 2018, que, a convite de Amazonino Mendes, assumiu a Secretaria de Estado da Região Metropolitana de Manaus, onde atuou por quatro meses na execução do projeto que revitalizou quase 200 quilômetros da malha viária da cidade de Manaus.

Em 2020, foi reeleito vice-prefeito de Manaus ao lado do prefeito David Almeida, assumindo novamente a função de secretário municipal de Infraestrutura entre janeiro de 2021 a abril de 2022.

PGM

Durante a cerimônia, David Almeida anunciou que o então secretário Rafael Bertazzo sai da Casa Civil e vai assumir a Procuradoria-Geral do Município (PGM). Rafael fez questão de agradecer a confiança do prefeito e desejou boa sorte a Marcos Rotta.

“Eu só tenho que demonstrar a gratidão pelo prefeito David Almeida e pelo atual vice-governador Tadeu de Souza, que na época, era o chefe da Casa Civil. Esses dois, em 2017, me trouxeram para o poder público e deram uma guinada na minha carreira. Agradeço aos meus subsecretários, aos diretores e colaboradores da Casa Civil, e aos vereadores pelo tratamento e articulação que a gente teve. Também tenho que desejar ao novo chefe da Casa Civil, todo o sucesso e êxito na gestão”, enfatizou Bertazzo.