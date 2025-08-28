A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Prefeito e vice de Caapiranga têm mandatos cassados pela Justiça Eleitoral do Amazonas

A decisão foi proferida pelo juiz Marco Aurélio Plazzi Palis, da 6ª Zona Eleitoral de Manacapuru.

Por Bruno Pacheco

28/08/2025 às 08:45

Ver resumo

Notícias de Política – A Justiça Eleitoral do Amazonas cassou, nesta quarta-feira, 27, os diplomas de Matulinho Xavier Braz e Jorge Martins Sobrinho, prefeito e vice-prefeito de Caapiranga (a 133.65 quilômetros de Manaus), eleitos em 2024 pelo União Brasil. A decisão foi proferida pelo juiz Marco Aurélio Plazzi Palis, da 6ª Zona Eleitoral de Manacapuru.

A medida atende a uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida pela coligação “Aliança pelo Progresso de Caapiranga”, encabeçada pelo candidato derrotado Francimar Ramalho (MDB).

PUBLICIDADE

Leia mais: Justiça pode cassar prefeito de Caapiranga após parecer do MPE sobre abuso de poder

Segundo a sentença, houve prática de conduta vedada a agente público prevista no artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, caracterizando abuso de poder político e econômico. O magistrado entendeu que a gravidade das irregularidades comprometeu a isonomia do pleito, resultando na cassação da chapa majoritária.

PUBLICIDADE

“Julgo procedente o pedido formulado na presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral para reconhecer a prática de conduta vedada a agente público (…), cuja gravidade e impacto na isonomia do pleito caracterizou abuso de poder político e econômico”, diz trecho da decisão.

O caso

A denúncia teve origem em contratações em massa de servidores públicos durante o período vedado pela legislação eleitoral, além de remoções e transferências de funcionários para fins eleitorais. As práticas teriam beneficiado Matulinho Braz e Jorge Martins durante a campanha de 2024.

PUBLICIDADE

O Ministério Público Eleitoral já havia se manifestado no último dia 20 de agosto favorável à procedência da ação, reforçando os indícios de abuso de poder político e econômico.

Eleições

Na eleição municipal de 2024, Matulinho Braz foi eleito prefeito de Caapiranga com 4.416 votos, o equivalente a 54,10% dos votos válidos, derrotando o adversário único Francimar Ramalho.

PUBLICIDADE

Com a decisão, ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Até o momento, Matulinho Braz e Jorge Martins não se manifestaram publicamente sobre a cassação.

Confira a decisão:

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 671,54.

há 16 minutos

Amazonas

Assembleia Legislativa do Amazonas lança edital de concurso para setembro; confira o dia

Serão 100 vagas imediatas e 200 para cadastro reserva, com provas previstas ainda este ano.

há 33 minutos

Brasil

Toffoli reforça maioria no STF e vota para manter Robinho preso

Ministro acompanhou relator Luiz Fux, ampliando placar em favor da continuidade da pena de estupro da Itália.

há 1 hora

Mundo

Argentina, Paraguai e Equador se alinham aos EUA em conflito com a Venezuela 

América do Sul se divide diante da crise.

há 1 hora

Brasil

Senado adia análise de projeto que pode reduzir punições da Lei da Ficha Limpa

Proposta limita tempo de inelegibilidade a 12 anos, mesmo em condenações múltiplas.

há 2 horas