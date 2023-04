Prefeito que casou com adolescente pede para sair de partido

Redação AM POST

O prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, anunciou na terça-feira 25 sua desfiliação do Cidadania. A decisão aconteceu depois de ele casar com uma moça de 16 anos e nomear a nova sogra como secretária municipal de Cultura e Turismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A saída foi anunciada pelo próprio prefeito, que permaneceu filiado ao partido durante 14 anos. “Eu, Hissam Hussein Dehaini, anuncio meu desligamento do partido Cidadania. Agradeço a convivência que sempre tive na legenda desde 2009, sendo meu único partido de filiação”, afirmou o mandatário de Araucária, em nota que foi compartilhada pela legenda na internet.

A notícia do casamento de Hussein Dehaini com uma garota menor de idade repercutiu nas redes sociais. O prefeito de 65 anos casou com Kauane Rode no dia 12 de abril. No dia seguinte, ele nomeou a sogra para ocupar cargo no primeiro escalão do Executivo municipal.

A lei federal brasileira permite o casamento de menores de idade entre 16 e 18 anos mediante o consentimento dos pais ou responsáveis legais do menor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hussein Dehaini exonerou a sogra, Marilene Rode, do cargo de secretária de Cultura e Turismo. A exoneração foi publicada na edição desta quarta-feira, 26, do Diário Oficial do município. Na mesma data, o prefeito exonerou a secretária de Planejamento de Araucária: Elizângela Rode, tia de sua nova mulher.

Elizângela, contudo, seguirá trabalhando para a prefeitura da cidade paranaense. Isso porque ela é concursada. Assim, permanecerá trabalhando como servidora do município, justamente na Secretaria de Planejamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informação Revista Oeste