Prefeito recebe presidente da Abraciclo e discute ampliação do polo de duas rodas na ZFM

O prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu, nesta terça-feira, 4/4, o recém-empossado presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), Marcos Bento, para tratar da importância do polo de duas rodas para a economia local. O encontro aconteceu no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), localizado no Adrianópolis, zona Centro-sul da capital amazonense.

David Almeida destacou que encontros como esse são importantes para que novas soluções sejam encontradas pelo setor público para facilitar a ampliação dos investimentos privados.

O prefeito tem defendido que a Zona Franca de Manaus (ZFM) é o projeto de preservação ambiental mais exitoso do mundo e é preciso seguir lutando para manter as vantagens comparativas que permitem atrair novos investimentos e o consequente fortalecimento do modelo de desenvolvimento regional. E o polo de duas rodas, ressalta, é um dos carros-chefe da ZFM e por essa razão a Prefeitura está de portas abertas para discutir novas soluções e ampliar o apoio do Município para a geração de mais emprego e renda.

Segundo a Abraciclo, a produção de motocicletas do Polo Industrial da ZFM chegou a 1.413.222 unidades em 2022, resultado 18,2% superior ao registrado no ano anterior (1.195.149 motocicletas).