Prefeitura de Amaturá pagará mais de R$ 2 milhões por itens de informática

Redação AM POST

O prefeito de Amaturá, José Augusto, no interior do Amazonas vai gastar mais de R$ 2 milhões com a compra de equipamentos de informática. O valor consta na edição do Diário Oficial Eletrônico (DOE) dos Municípios do Estado do Amazonas desta terça-feira (20).

Continua depois da Publicidade

Na edição desta segunda-feira, consta que a gestão municipal de Maués pagará mais de R$ 2 milhões para a empresa E N C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA.

A justificativa da atual gestão municipal é que o material será usado para atender o complexo administrativo da Prefeitura de Maués.