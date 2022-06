Prefeitura de Anori vai gastar mais de R$ 1 milhão em materiais de borracharia

Redação AM POST

A prefeitura do município de Anori, comandada pelo prefeito Reginaldo Nazaré da Costa (Republicanos), irá gastar R$ 1.302.490,00 (um milhão, trezentos e dois mil, quatrocentos e noventa reais) dos cofres públicos, na compra de materiais de borracharia e peças de reposição de veículos leves e pesados.

A informação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM), na última terça-feira (21). A licitação foi realizada por meio de um pregão – forma em que a prefeitura assina o contrato com menor burocracia e mais agilidade. O objetivo da compra não foi especificado no documento.

A empresa que receberá a bolada é a LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR EIRELI, inscrita no CNPJ 24.552.516/0001-07, com cede em Manaus, e sua principal atividade é trabalhar com artigos de escritório e papelaria.

